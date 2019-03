Paris-Nice : statu quo pour le Brivadois Romain Bardet avant la montagne

Brignoles, France

Après 176 km particulièrement vallonnés entre Peynier (Bouches-du-Rhône) et Brignoles (Var), c'est l'Irlandais Sam Benett qui a remporté au sprint la 6ème étape du Paris-Nice. Son 2e succès sur l'édition 2019. Le sprinter de l'équipe Bora-Hansgrohe a réussi à coiffer le Français Arnaud Demare sur la ligne en profitant du vent de face qui soufflait dans la cité varoise.

🔻 Revivez le dernier kilomètre de l’étape 6. 🏁



🔻 Relive stage 6 last kilometre. 🏁 #ParisNicepic.twitter.com/2ef1nr6GZB — Paris-Nice (@ParisNice) March 15, 2019

Le Brivadois Romain Bardet est arrivé dans le peloton, après avoir été légèrement ralenti par une chute à moins de 15 km de l'arrivée. Il reste toujours à la 10ème place du classement général, à 1'24" du maillot jaune, le polonais Michal Kwiatkowski.

Ce samedi, ce sera l'avant-dernière étape de la course du soleil, entre Nice et le Col de Turini. Au programme : pas moins de six cols dont deux classés en première catégorie. Les coureurs auront droit à 15 km à plus de 7% dans l'ascension finale. Un terrain de jeu propice à Romain Bardet qui devrait passer à l'attaque.