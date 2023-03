Paris-Nice : le cycliste haut-savoyard Aurélien Paret-Peintre au pied du podium de la 4e étape

Sur le Paris-Nice, c'est Tadej Pogacar qui s'est imposé ce mercredi entre Saint-Amand-Montrond et la Loge des Gardes, dans l'Allier. Le Slovène de l'équipe Team Emirates a remporté la 4ème étape de la course cycliste au terme des 165 kilomètres de course et enfile du même coup le maillot jaune de leader.

"Une très belle étape" pour Aurélien Paret-Peintre

David Gaudu, de l'équipe Groupama-FDJ, termine 2e et le Suisse Gino Mäder (Bahrain Victorious) complète le podium. Notre Haut-Savoyard Aurélien Paret-Peintre et coureur de l'équipe savoyarde AG2R Citroën termine 4ème à 42 secondes du vainqueur du jour. "J'ai bien été aidé par les gars", confie essoufflé le natif d'Annemasse. "Je suis content de cette belle première étape de montagne, qui laisse espérer de belles choses pour ce weekend. C'est une très belle étape, c'est une de mes meilleurs performances en montagne donc il n'y a pas à rougir."

"On savait qu'Aurélien avait de belles jambes, mais de là à penser qu'il allait faire 4eme c'était osé", réagit de son côté Vincent Lavenu, le manager d'AG2R Citroën. "Ça montre qu'il est dans une grande forme. Il a bien travaillé et ça le replace au général et ça nous laisse des perspectives intéressantes pour la fin de ce Paris-Nice. L'équipe a été concentrée autour de l'objectif, qui était d'amener le plus haut possible Aurélien et Clément, qui pour sa première participation au Paris-Nice fait bonne figure."

Ce jeudi, la 5ème étape de ce Paris-Nice 2023 partira de Saint-Symphorien-sur-Coise dans le Rhône et Saint-Paul-Trois Château dans la Drôme, avec 212 kilomètres et demi à parcourir et trois côtes et un col au programme.