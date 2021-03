Cyclisme - Paris-Nice : le TVG de Clermont-Ferrand était presque à l'heure

Le rouleur clermontois Rémi Cavagna a raté la victoire d'étape et le maillot de leader de la course au soleil pour 83 centièmes de secondes ce mardi lors du contre-la-montre disputé dans le Loiret. Rageant.

Grand spécialiste du chrono, Rémi Cavagna avait coché cette troisième étape du Paris-Nice. Un contre-la-montre de 14,4 km autour de Gien dans le Loiret. Le rouleur clermontois (Deceuninck-Quick Step) pensait avoir fait le plus dur en reléguant le favori slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) à six secondes, mais c'était sans compter sur le Suisse Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) médaillé d'argent du dernier championnat d'Europe du contre-la-montre Espoirs. Celui qu'on surnomme le TGV de Clermont-Ferrand en Auvergne est resté à quai mais ce n'est que partie remise.

Un coup de frein

Champion de France en titre et vice-champion d'Europe de la spécialité, Rémi Cavagna est donc passé très près d'un coup double. Victoire d'étape et maillot de leader. Plutôt rageant, mais le Clermontois était aussi déçu que satisfait d'avoir tout donné. "Ça fait rager, mais bon, c'était un beau contre-la-montre, je suis cotent de reprendre comme ça. C'est satisfaisant.. Après je la vois partout cette seconde perdue. Surtout à la fin, quand j'ai rattrapé un coureur dans le dernier virage, j'ai dû bien freiner. Elle est là la seconde) c'est sûr. Mais bon, c'est le vélo et je me suis fait plaisir aujourd'hui."

La déception de Rémi Cavagna qui a tout donné Copier

Prendre une échappée et pourquoi pas aller chercher une victoire - Rémi Cavagna

Au classement général, Remi Cavagna est donc deuxième à 83 centièmes du Suisse Bissegger. De quoi lui donner de la confiance pour la suite de l'épreuve. "On a une équipe surtout pour Sam Bennett notre sprinter qui a déjà remporté une étape et qui peut concrétiser par une autre victoire au sprint. On a notre Italien qui grimpe bien. Pourquoi pas l'aider pour le classement général. Et puis moi... prendre du plaisir, montrer que je peux grimper aussi sur certaines étapes, prendre une échappée et pourquoi pas aller chercher une victoire".

Suite du Paris-Nice ce mercredi. Au menu de la 4e étape au profil accidenté : 187,5 km entre Chalons-sur-Saône et Chiroubles dans le Rhône.