L'an dernier, le Paris Nice passait aussi en Auvergne. Cette année, alors que l'Allier est encore bien servi, on pourra compter sur nos deux Auvergnats favoris : le Brivadois Romain Bardet et le Montluçonnais Julian Alaphilippe. Les deux auront deux ambitions différentes.

Paris-Nice : les Auvergnats Romain Bardet et Julian Alaphilippe s'alignent sur la course

L'épidémie de coronavirus est venue contrarier ses plans : Romain Bardet a finalement décidé mercredi de s'aligner sur la course au soleil. Paris Nice débute demain, et lui qui s'apprêtait à disputer ce week-end les Strade Bianche et Tierrno-Adriatico la semaine prochaine, a avancé son programme. Mais le Brivadois prévient : "mon objectif ne sera pas le classement général." L'équipe AG2R La Mondiale mise en effet sur son jeune espoir Pierre Latour. Pour Bardet, il s'agira plutôt "d'accumuler les jours de courses", en vue peut-être du Giro s'il n'est pas annulé.

Pour Julian Alaphilippe, la course revêt un aspect symbolique, avec un chrono qui se déroulera dans sa ville natale, à Saint-Amant-Montrond. "Ca sera forcement spécial, avec un parcours difficile et plein de supporters" explique-t-il. "Pendant la semaine, je serais motivé et j'aurais envie de bien faire" explique le bourbonnais. Visera-t-il le classement général ? Le coureur de l'équipe belge Deceuninck-QuickStep

prévient : "_sur Paris Nice, il suffit d'une mauvaise journée ou d'un coup de bordure...on ne peut rien prévoir à l'avance."_En attendant, celui qui avait choisi d'annuler sa participation à Milan San Remo a eu le nez creux. La course a été annulée en raison du coronavirus qui s'abat sur le pays.

Des mesures de restriction liées au coronavirus

C'est d'ailleurs cette maladie qui vient le plus perturber cette nouvelle édition de la course au soleil, qui passera cette fois-ci par Gannat le jeudi 12 mars. L'organisateur de la course Christian Prudhomme a d'ores-et-déjà annoncé des mesures : "On va éloigner le public pour éviter les demandes de selfies et d'autographes. Nous ne ferons pas d'interview sur le podium de départ. _Il n'y aura pas plus de deux équipes par hôtel_" explique celui qui est aussi le patron du Tour.

Sept équipes ont choisi toutefois l'abstention dans la première course par étapes européenne de la saison du WorldTour. Le grand absent ? Il a pour nom Egan Bernal, le Colombien qui en est le dernier lauréat. Dans un peloton aminci, que peut espérer celui qui a fini 5ème l'an dernier ? "Honnêtement, je ne sais pas à quoi m'attendre" lance Romain Bardet.