Paris-Nice : le cycliste dijonnais Julien Bernard conseille ses coéquipiers pour l'étape bourguignonne

Le coureur dijonnais n'a pas été retenu pour participer à cette édition de Paris-Nice. Ses coéquipiers empruntent mardi ses routes d'entraînement, en Côte-d'Or. Il a donné quelques conseils à son équipe.

Un avant-gout de Tour de France en Bourgogne ! La course cycliste Paris-Nice fait étape dans la région mardi. La troisième étape, longue de 190 kilomètres, emmène les coureurs de Chablis (Yonne), à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). La course passe par la Côte-d'Or : Époisses, Semur-en-Auxois, Pouilly-en-Auxois, Bligny-sur-Ouche, ou encore Nolay.

► CARTE : découvrez le parcours complet de Paris-Nice 2017.

☀️ Découvrez le parcours officiel de @ParisNice 2017 / Take a look at the official route ☀️ #ParisNice pic.twitter.com/tgfIl5inLT