La course en elle même aura lieu de 13h30 pour le premier coureur à 16h30 pour le dernier mais les aménagements vont s'étirer sur une période un peu plus longue. A la Fouillouse, c'est la zone autour du départ place de la gare qui sera impactée. Vous ne pourrez ensuite pas prendre la départementale 102 jusque Saint-Héand et ensuite la Départementale 11 par laquelle les coureurs entreront à Saint-Étienne par la rue de la Tour. Ils traverseront le rond-point Kivilev et emprunteront à nouveau la rue de la Tour puis la rue Paul et Pierre-Guichard. Zone totalement inaccessible de midi à 17h.

Autre zone rouge : le Stade Geoffroy Guichard. Les rues y seront fermées de 6h du matin jusque 20h. C'est là que se jouera l'arrivée de ce contre la montre, là aussi que seront stationnées les équipes. Notez enfin que les lignes de bus 8- 25 et 37 seront déviées entre midi et 17h

Les horaires de passage. - Paris-Nice