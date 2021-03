Paris - Nice : "Nous espérons retrouver bientôt la proximité avec le public" affirme Christian Prudhomme

Départ de la cinquième étape de la course cycliste Paris - Nice entre Vienne (Isère) et Bollène (Vaucluse) ce jeudi matin. Un départ depuis le Nord-Isère qui a lieu sans public en raison de la crise sanitaire. Christian Prudhomme, l'organisateur de la course, revient sur une année particulière en terme d'organisation des événements cyclistes. Il était l'invité de France Bleu Isère matin ce jeudi.

France Bleu Isère : Nous sommes en plein Paris - Nice, la cinquième étape démarre ce jeudi entre Vienne (Isère) jusqu'à Bollène (Vaucluse). Il y a un an, la course du Paris - Nice avait été annulée en cours de route en raison du début de la pandémie. Cette année, nous irons au bout ?

Christian Prudhomme : Je le souhaite bien sûr même si nous devons nous adapter mais c'est le lot des organisateurs des courses cyclistes de devoir s'adapter, plus encore évidemment depuis un an mais nous sommes en lien permanent avec les collectivités et les services de l’État dans chaque département traversé et chaque ville de départ et d'arrivée.

L'organisation des courses cyclistes sous pandémie est-elle rodée aujourd'hui ?

Oui, même si aucun d'entre nous n'imaginait il y a un an que nous nous retrouverions encore dans cette situation cette année. L'habitude de la distanciation physique, du gel hydroalcoolique, du masque est rentrée dans les codes. les coureurs se sont adaptés, les journalistes et les organisateurs aussi, encore une fois avec les services de l’État et les collectivités. Maintenant, nous espérons tous qu'avec les progrès de la vaccination, le printemps venant et l'été, nous pourrons retrouver une vie plus normale et cette proximité qui est un élément évidemment important dans la course cycliste.

Pour l'instant, nous sommes toujours dans cette espèce de bulle avec des tests quotidiens pour les coureurs et une absence de spectateurs aux départs et aux arrivées...

C'est la condition sine qua non à l'organisation de la course donc il vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moité vide. Suivant les départements on peut avoir une jauge très restreinte ou carrément un huis clos comme c'est le cas à Vienne ce jeudi. Cela n'empêche pas d'avoir des courses magnifiques avec la victoire mercredi du numéro un mondial Primoz Roglitch.

Primoz Roglitch qui s'est emparé du maillot jaune, d'après vous, les Slovènes vont-ils être aussi forts que l'année dernière sur le prochain Tour de France ?

Si on en juge par la performance de Pogacar aux Émirats-arabes-unis il y a quelques semaines et de Roglitch sur le Paris - Nice, qui a été le meilleur des favoris dans le contre-la-montre de Gien (dans le Loiret, ndlr) et qui s'est imposé dans un final d'étape très rude ce mercredi, oui, on peut dire que les Slovènes sont aussi forts. Mais les Français n'étaient pas si loin que cela, Guillaume Martin est troisième, David Gaudu, malgré une chute, a fini septième juste devant Quentin Pacher, Pierre Latour, Warren Barguil n'était pas très loin non plus donc ils sont là.

Nous avons aussi Anthony Perez avec le maillot à pois, peut-il le garder jusqu'à la fin ?

Il a été absolument remarquable ce mercredi, il est passé en tête partout sauf sur le final et les deux dernières ascensions. Il a une revanche à prendre après son Tour de France qu'il avait dû quitter l'an passé après une chute alors qu'il était sur le point d'endosser le maillot de meilleur grimpeur. C'est un coureur très intéressant, offensif, qui se lance dans de longues échappées donc je pense qu'il va courir ardemment jusqu'à dimanche.

Je reviens sur les espoirs de vaccination et les retrouvailles avec le public sur les grandes courses cyclistes. Au rythme où nous allons, est-ce que vous espérez pouvoir avoir du monde sur le Critérium du Dauphiné ou faudra-t-il attendre le Tour de France ?

Je ne peux pas vous répondre car je ne suis pas médecin et même les plus éminents spécialistes ont parfois du mal à répondre. Tout ce que je peux vous dire c'est que nous nous adapterons. Le bon espoir que j'ai en revanche c'est que les courses aient bien lieu aux dates prévues et que nous ayons bien huit étapes sur le Critérium du Dauphiné en Auvergne-Rhône-Alpes et que le Tour de France ait lui aussi lieu aux dates prévues à partir du 26 juin en Bretagne et à Brest. Au-delà de l'organisateur des courses cyclistes que je suis, le citoyen que je suis, comme nous tous, espère évidemment retrouver le plus vite possible la vie la plus proche de ce que nous connaissions avant.