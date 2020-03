Paris-Nice : retardé par une crevaison, Julian Alaphilippe perd plus d'une minute

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Julian Alaphilippe. Quatrième lors de la première étape du Paris-Nice, le cycliste berrichon a perdu du temps lors de la deuxième étape ce lundi entre Chevreuse et Chalette-sur-Loing (Loiret). À cause d'une crevaison, Alaphilippe s'est retrouvé distancé. Malgré l'aide de ses coéquipiers, il n'a jamais pu réintégrer le peloton. Au final, il perd 1 minute et 26 secondes par rapport au vainqueur de l'étape, Giacomo Nizzolo, et perd donc beaucoup de terrain au classement général.

Julian Alaphilippe aura l'occasion de se rattraper, lors de la troisième étape qui passe par l'Indre avec une arrivée à La Châtre.