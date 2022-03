Paris - Nice : Roglic enfin sacré, Yates vainqueur de la dernière étape

Malheureux l'an dernier, le Slovène Primoz Roglic n'a cette fois pas craqué dans la dernière ligne droite du Paris - Nice. Le coureur de la Jumbo Visma termine deuxième de la dernière étape et remporte cette 80e édition épique. C'est le Britannique Simon Yates qui s'impose sur la Prom'.

La course au soleil s'est donc conclue sous la grisaille. Comme souvent ! Mais avec un maillot jaune étincelant sur le podium de la Promenade des Anglais. Malheureux l'an dernier, le Slovène Primoz Roglic n'a cette fois pas craqué pour remporté cette 80e édition d'un Paris - Nice épique. Entre l'épidémie de grippe qui a décimé le peloton ces derniers jours et ces deux étapes azuréennes balayées par le vent et la pluie, il y avait de quoi perdre les pédales. Mais le leader de la Jumbo Visma, vainqueur samedi en haut du col du Turini, a su terminer le boulot ce dimanche sur cette boucle autour de Nice, remportée d'un souffle par le Britannique Simon Yates.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Valentin Madouas meilleur grimpeur

Le coureur de l'équipe BikeExchange-Jayco a passé la ligne d'arrivée le premier, devant Roglic et Wout Van Aert, animateur de cette dernière étape et qui remporte le maillot vert. Pas toujours à la fête cette semaine, les Français ont quand même un représentant sur le podium avec le coureur de la Groupama-FDJ Valentin Madouas, sacré meilleur grimpeur.