Paris-Roubaix 2017 : c'est "l'enfer du Nord" ce dimanche

La 115e édition de Paris-Roubaix se déroule ce dimanche entre Compiègne et Roubaix. Au programme, 55 km de pavés pour une distance totale de 257 km. Une course à vivre en direct sur France Bleu Nord avec Christian Palka qui nous présente le parcours et les enjeux de cette course mythique.

Les favoris

C'est la dernière occasion pour le Belge Tom Boonen d'accrocher une cinquième victoire à Roubaix puisque le coureur cycliste met un point final à sa carrière professionnelle. Il est donc l'un des favoris. Mais Tom Boonen devra avoir un oeil sur le Slovaque Peter Sagan et son compatriote, le Belge Greg Van Avermaet. Les deux coureurs n'ont pas encore un Paris Roubaix à leur palmarès. Et ils espèrent bien décrocher une première victoire ce dimanche.

Le parcours

Les coureurs devront parcourir 55 kilomètres de pavés répartis sur 29 secteurs notamment les incontournables tels que la trouée d'Arenberg ou le carrefour de l'Arbre. Ils vont retrouver cette année les secteurs de Briastre (n°26) et de Solesmes (n°25) qui n'ont plus été empruntés par la course depuis 30 ans.

