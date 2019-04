Paris-Roubaix 2019 : des lycéens restaurent les pavés avant la course cycliste

A l’approche de la 117e édition de la course, des élèves du lycée horticole de Raismes s’activent pour rénover l'un des secteurs pavés historiques du nord de la France. L'occasion d'apprendre leur futur métier et de sauvegarder un véritable patrimoine.

A quelques jours du départ de l'édition 2019 de la course cycliste Paris-Roubaix, des élèves du lycées horticole de Raismes s'affairent encore sur le secteur pavé de Haveluy, long de 2.500 mètres.

Malgré le froid et la pluie, une dizaine de jeunes remettent en état les pavés depuis le 19 mars. Une truelle à la main, ils ont retiré un grand nombre de pavé pour les poser à nouveau, à la bonne hauteur et correctement alignés.

Empêcher les inondations

A l'entrée du secteur pavé, baptisé Bernard Hinault en hommage au quintuple vainqueur français du Tour de France, il y avait régulièrement de zones inondées. Les lycéens ont donc relevé le niveau des pavés. Ils ont aussi donné une forme bombée à la route : les pavés situés au milieu de la chaussée sont plus élevés que ceux sur les cotés.

« On a créé des noues, autrement dit des sortes de gouttières. Ça ramène l'eau dans le champs et ça évite les inondations », explique Antoine, l'un des lycéens âgé de 18 ans.

En deux semaines, les lycéens ont rénové environ 75 mètres du secteur pavé. Aligner correctement les pavés, « c'est un travail qui demande de la concentration, de remettre en place correctement chaque pavé. C'est pourquoi lors du démontage on repère chaque pavé de façon à bien les disposer par la suite.

On a de la chance de faire ça

Restaurer des pavés pour permettre aux grands champions de se mesurer, c'est mythique, confie Antoine. Tout le monde ne peut pas faire ça. On a la chance de faire ça au lycée horticole. Ca se fait depuis 2002.

Antoine ne manquera pas la course ce dimanche. Le lycéen n'a pas de favori. « Le Paris-Roubaix, c'est une course à part », dit-il, « Mais Mathieu Van der Poel est en forme, Peter Sagan un peu moins mais on peut s'attendre à un réveil de sa part. »

Le coureur slovaque Peter Sagan, tenant du titre, qui viendra jeudi rencontrer les élèves du lycée horticole de Raismes pour les remercier de tout le travail fourni pour restaurer les pavés.