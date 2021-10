Paris-Roubaix 2021 : quels sont les favoris à suivre ce dimanche ?

Le courue l'année du changement de génération à Paris-Roubaix ? La dernière édition, en 2019, avait été remportée par un "vétéran" du peloton, le Belge Philippe Gilbert. Il sera présent ce dimanche dans la course avec l'équipe Lotto Soudal mais sans pression, il revient d'une année compliquée faite de blessures et de maladie. Les coureurs s'élanceront de Compiègne à 11h et traverseront le premier secteur pavé à Troisvilles vers 13h30.

Le duel Van Aert - Van der Poel

En 2019, Philippe Gilbert avait été accompagné jusqu'au vélodrome par le jeune coureur allemand Nils Politt qui sera l'un des outsiders ce dimanche. Mais il incarne cette génération qui "pousse". Cette 118ème édition de l'enfer du Nord devrait être avant tout marqué par un duel que l'on connaît depuis des années dans le cyclo-cross et que l'on voit aussi désormais sur la route : Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel.

Il sera sans doute animé d'un esprit de revanche ce dimanche une semaine après des Mondiaux ratés chez lui en Belgique. Wout Van Aert (27 ans), triple champion du monde de cyclo-cross pourra compter sur ses qualités d'acrobates et sa grande motivation pour être le meilleur. Ce sera sa 3ème participation après une édition 2019 compliquée : chute, problèmes mécanique,... Quoi qu'il se passe, sa saison restera exceptionnelle avec 3 victoires au Tour de France, l'Amstel Gold Race et Gand-Wavelgem.

Après une nuit de pluie sur le Nord, les secteurs pavés s'annoncent particulièrement glissants et boueux, avantageant les cyclo-crossmen. Mathieu Van der Poel en fait partie après 4 titres mondiaux dans cette discipline. Mais il semble moins fort ces dernières semaines depuis sa lourde chute en VTT aux JO de Tokyo. Mais son palmarès reste impressionnant à 26 ans : Stradde Bianche (2021), Tour des Flandres (2020), Amstel Gold Race et à Travers la Flandre (2019).

Comme chaque année, ce sera l'équipe à battre : Deceuninck-Quickstep. Plusieurs co-leaders dont le tchèque Zdenek Stybar, double champion du monde de cyclo-cross, deux fois 2ème dans l'Enfer du Nord (2015 et 2017).

Pour la première fois, Florian Sénéchal aura un statut de co-leader dans son équipe belge. Le Nordiste, originaire du Cambrésis, est un amoureux de la course, en connaît le moindre secteur pavé par coeur. Il finit cette saison en très grande forme après une victoire d'étape à la Vuelta la Primus Classic en Belgique.

Le Danois de 26 ans était l'homme en forme du début de saison sur les classiques flandriennes en remportant le Tour des Flandres et le Grand Prix E3.

A 27 ans, le coureur allemand représente la jeune génération de coureurs capables de s'imposer sur des classiques. Passé chez Bora-Hansgrohe, l'équipe de Peter Sagan, Nils Politt est l'un des outsiders de la course après sa surprenante 2ème place derrière Philippe Gilbert en 2019.

Ce sera l'avant-dernière course disputée par le Français chez Cofidis qui rejoindra l'an prochain la formation Jumbo-Visma. En 2019, il faisait partie d'un groupe d'une quinzaine de coureurs en tête de la course à 50 kilomètres de l'arrivée avant de craquer.

Le coureur picard aime Paris-Roubaix et peut bénéficier au sein de la formation FDJ de l'expérience de deux anciens vainqueurs devenus aujourd'hui directeur sportif et manager de l'équipe : Frédéric Guesdon( dernier vainqueur français en 1997) et Marc Madiot (double vainqueur en 1985 et 1991).

Enfin, parmi les outsiders possibles à suivre ce dimanche : Jasper Stuyven, Mads Pedersen, Dylan Van Baarle, Yves Lampaert, Anthony Turgis, Peter Sagan,...