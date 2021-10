Paris-Roubaix 2021 : l'Italien Sonny Colbrelli remporte la 118e édition

L'Italien Sonny Colbrelli remporte la 118e édition de Paris-Roubaix ce dimanche, après une course de 257,7 kilomètres entre Compiègne et Roubaix. Les coureurs ont souffert de conditions météorologiques rudes. Une grande partie de la course s'est déroulée sous la pluie.