Paris-Roubaix : "C'est une course dangereuse, je comprends le report" explique Florian Sénéchal

La course cycliste Paris-Roubaix devait se tenir ce dimanche 11 avril, elle a été reportée au 3 octobre à cause de la situation sanitaire dans les Hauts-de-France. Une déception pour Florian Sénéchal, le nordiste de Deceuninck-Quick Step. Mais sur France Bleu Nord, il dit comprendre cette décision.

Pour Florian Sénéchal, le coureur de l'équipe Deceuninck-Quick Step, Paris-Roubaix, c'est LA course qui fait rêver. Alors il a été très déçu quand il a appris le report cette année, après l'annulation de l'édition 2020. Invité de France Bleu Nord ce 8 avril, il s'est confié sur son ressenti :

"Je me suis beaucoup entraîné pour. C'est une course qui me tient à cœur dans la région des Hauts de France. Personnellement, c'est dur."

A 8 ou 9 ans, je suis allé au bord de la route voir Paris-Roubaix . C'est de la que l'étincelle est partie et c'est là où j'ai au envie de me mettre à la compétition et de passer professionnel pour pouvoir un jour la faire - Florian Sénéchal

Cette année, en plus, il aurait dû être le leader de l'équipe sur Paris-Roubaix : "Oui, c'était prévu. Ils savent très bien que c'est une course où je suis plus à l'aise. Ils me font confiance pour cette course et ils sont toujours désolés pour moi quand elle est annulée."

La condition est bonne. Donc oui, j'aurais pu avoir mes chances dimanche - Florian Sénéchal

Malgré cela, le nordiste n'en veut à personne. "C'est dur, mais je peux comprendre le report parce que c'est une course assez dangereuse où il y a beaucoup de chutes et on sait très bien que les hôpitaux de France sont surchargés. Ce serait stupide de renvoyer 5 ou 10 coureurs à l'hôpital".

Florian Sénéchal ne baisse pas les bras pour autant, et donne déjà rendez-vous : "Je suis focus pour la fin de saison, les Championnats du monde et Paris-Roubaix le 3 octobre" dit-il sans hésitation. Il a déjà coché la date.

