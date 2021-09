Paris-Roubaix féminin : les coureuses à l'assaut des pavés pour la toute première fois

C'est un véritable événement dans le monde du cyclisme. Les femmes ont désormais leur Paris-Roubaix. La première édition a lieu ce samedi 2 octobre 2021 entre Denain et le vélodrome de Roubaix, la veille de la 118e édition masculine. Cette première course féminine aurait du se tenir en avril dernier. Mais elle a été reportée, comme la course hommes, à cause de l'épidémie de Covid-19.

Les coureuses devront effectuer trois boucles autour de Denain avant de prendre la direction de Roubaix. Elles emprunteront le même itinéraire que les hommes sur les 85 derniers kilomètres. Elles connaitront elles-aussi l'enfer du Nord puisque les organisateurs ont jalonné la course de 17 secteurs pavés dont ceux de Camphin-en-Pévèle, Mons-en-Pévèle, Carrefour de l'Arbre.

"C'est un vrai Paris-Roubaix"

"C'est un vrai Paris-Roubaix, il va y avoir du sport. La course sera difficile", a prévenu mardi Franck Perque, le directeur de course, lors de la reconnaissance du parcours avec ses secteurs pavés. Les secteurs pavés de Mons-en-pévèle et du Carrefour de l'Arbre sont classés parmi les plus difficiles.

"Les premières reconnaissances ont eu lieu. Les coureuses savent maintenant à quoi s'attendre. Ce sont des secteurs pavés auxquels elles ne sont pas habituées. On peut trouver des pavés en Belgique mais les secteurs ne sont pas aussi longs qu'en France", a précisé Franck Perque.

Pas de trouée d'Arenberg cette année

Pour cette première édition, la trouée d'Arenberg n'est pas au programme. Il aurait fallu faire un crochet pour rejoindre le secteur pavé, ce qui aurait rallongé la distance. Impossible compte tenu du réglement de l'Union cycliste internationale.

Cette première édition de Paris-Roubaix femmes aura forcément un retentissement médiatique. La course sera retransmise samedi à la télévision. France 3 prend l'antenne dès 15h15. "On aura deux heures de direct sur l'épreuve. C'est quelque chose", souligne Franck Perque, le directeur de course. Vous pourrez aussi la suivre en direct sur France Bleu Nord. Stéphane Barbereau sera au coeur de la course sur la moto France Bleu et il interviendra régulièrement sur l'antenne à partir de 16h et jusqu'à l'arrivée.

Paris-Roubaix est une première étape pour accompagner le développement du cyclisme féminin en France puisque les organisateurs de la course ont déjà annoncé un Tour de France féminin en 2022.

Le parcours de Paris-Roubaix femmes

Découvrez le parcours de la course féminine et ses 17 secteurs pavés en zoomant sur notre carte interactive.