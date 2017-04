Paris-Roubaix : des ambitions pour Oliver Naesen, le flandrien d'AG2R la Mondiale

Le coureur belge de l'équipe savoyarde AG2R la Mondiale Oliver Naesen, malheureux le week end dernier sur le Tour des Flandres, fait partie des favoris de la 115e édition de Paris-Roubaix ce dimanche.

L'enfer du Nord aura droit au soleil dimanche, pour la 115e édition de Paris-Roubaix, la reine des classiques cycliste. La course est mythique par sa difficulté, 257 kilomètres dont 55 de pavés, et les incidents qui ont bâti sa légende : des crevaisons, des chutes, des scénarios à rebondissement. Parmi les huit coureurs engagés au sein de l'équipe savoyarde AG2R la Mondiale, une attraction, Oliver Naesen, révélation des classiques de ce début de saison.

Le belge fait partie des favoris, malgré sa chute dimanche dernier sur une autre course mythique, le Tour des Flandres, alors qu'il se battait pour le podium :

"Oliver fait partie des cinq meilleurs coureurs de classiques flandriennes cette saison". Julien Jurdie, le directeur sportif d'AG2R la Mondiale

Si Peter Sagan, Greg Van Avermaet, ou encore Tom Boonen, qui prendra sa retraite à l'issue de l'épreuve, sont les favoris des bookmakers pour la victoire, Oliver Naesen aura son mot à dire prévient Julien Jurdie, le directeur sportif de la formation chambérienne : "On reste tous frustrés du Tour des Flandres, mais Oliver a bien récupéré de sa chute, physiquement et mentalement. On part avec beaucoup d'ambitions sur la dernière classique pavée de la saison. Depuis février, il a été l'un des acteurs majeurs de ces classiques, donc pour moi il fait partie des cinq meilleurs coureurs flandriens, et j'espère qu'on aura la réussite qu'on a pas eu au Tour des Flandres pour disputer à nouveau un podium sur le vélodrome".

Oliver Naesen sera notamment accompagné d'Alexis Gougeard au départ de la course à Compiègne ce dimanche à 11h. Arrivée au vélodrome de Roubaix aux alentours de 17h30.

La composition de l'équipe AG2R la Mondiale : Alexis Gougeard (FRA), Stijn Vandenbergh (BEL), Nico Denz (ALL), Gediminas Bagdonas (LIT), Hugo Houle (CAN), Oliver Naesen (BEL), Julien Duval (FRA), Rudy Barbier (FRA)