Paris-Roubaix : des chèvres désherbent les pavés de la Trouée d'Arenberg avant la course

Le dimanche 9 avril, les coureurs de Paris-Roubaix emprunteront les pavés de la Trouée d'Arenberg. Ce secteur mythique de la reine des classiques n'aura jamais été aussi propre, de l'aveu même des organisateurs de la course cycliste.

ⓘ Publicité

On se souvient que l'herbe avait considérablement poussée pendant le Covid. Une balayeuse avait nettoyé les pavés après deux ans de pandémie, mais elle avait emporté les joints en terre. Cette année, ce sont une quarantaine de chèvres qui ont désherbé les pavés de la Trouée d'Arenberg. C'est ce que l'on appelle l'éco-pâturage et c'est une première sur ce site.

C'est le maire de Wallers qui en est à l'intiative. Il a sollicité l'association Espoir Avenir, qui mène des chantiers d'insertion professionnelle. Depuis le 7 février, une quarantaine de chèvres sont amenées chaque matin sur la Trouée d'Arenberg. Elles ont déjà désherbé les 2,4 kilomètres de pavés.

L'éco-pâturage respecte ce site mythique

"Elles mangent l'herbe entre les pavés. C'est pour ca qu'on met des filets. Pour qu'elles mangent là où on veut qu'elles mangent, et pas ce qu'il y a toujours de meilleurs de l'autre coté du filet", explique Audrey Mauly, la directrice de l'association Espoir Avenir.

loading

"L'éco-pâturage, ça respecte l'environnement. Les chèvres respectent les pavés. Elles sont silencieuses. Cela permet aussi d'attirer la population, de créer du lien entre l'animal et les habitants. On a eu beaucoup de visites. Nos salariés sont valorisés. Ils sont fiers d'avoir travaillé sur un site aussi mythique", souligne-t-elle.

"Le désherbage mécanique n'est pas la meilleure solution"

Une intiative dont se félicite Thierry Gouvenou, directeur de la course Paris-Roubaix. "Avec le réchauffement climatique, on a la sensation que l'herbe est de plus en plus présente dans cet endroit qui est très humide. On a longtemps travaillé sur du désherbage mécanique. On s'est rendu compte que ce n'était pas la meilleure solution. Après le Covid, l'herbe avait pris le dessus parce qu'on n'avait pas entretenu pendant deux années. Il y a eu un déclic. On a pensé à l'éco-pâturage", raconte-t-il.

loading

Autant dire que l'expérience est concluante. Les chèvres devraient donc continuer à pâturer dans la Trouée d'Arenberg, l'idée étant d'entretenir les pavés régulièrement après ce désherbage intensif puisqu'il s'est déroulé sur deux mois.