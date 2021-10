Paris-Roubaix féminin : "Vous allez voir des guerrières", assure la coureuse cycliste Audrey Cordon-Ragot

La première édition de Paris-Roubaix femme a lieu ce samedi 2 octobre 2021. Les coureuses s'élancent à 13h35 de Denain (Nord). Elle devront pédaler pendant 116 km jusqu'au vélodrome de Roubaix et emprunter 17 secteurs pavés. Une première dont se réjouit la Bretonne Audrey Cordon-Ragot.

C'est une grande première pour le cyclisme féminin. Le départ de la première édition de Paris-Roubaix femmes sera donné ce samedi à 13h35 devant la mairie de Denain dans le Nord. Les coureuses cyclistes devront effectuer une boucle de trois tours dans la ville avant de prendre la direction du vélodrome de Roubaix.

Elles ont à leur programme 116 kilomètres dont 29 kilomètres de pavés dont les secteurs de Mons-en-Pévèle et du Carrefour de l'Arbre, classés parmi les plus difficiles. Le parcours est le même que les hommes sur les 85 derniers kilomètres de la course.

La coureuse cycliste Audrey Cordon-Ragot se réjouit de participer enfin à la Reine des classiques et l'an prochain au Tour de France féminin. "Les deux courses, là, c'est vraiment les deux courses qui nous manquaient pour faire bouger les choses en termes de médiatisation et faire connaître le cyclisme féminin au grand public, pouvoir créer des figures auxquelles les gens vont pouvoir s'identifier et auxquelles les jeunes filles vont pouvoir s'identifier", explique la Bretonne.

"Je rêve de prendre sous mon aile dans mon équipe ces petites gamines qui ont 10-12 ans maintenant et qui me regardent avec des grands yeux pleins d'étoiles et leur proposer une carrière", ajoute-t-elle.

"Paris-Roubaix, c'est la plus belle classique du monde", confie Audrey Cordon-Ragot, "C'est celle qu'on met au dessus de toutes, voire à égalité dans un titre de champion du monde, parce qu'il y a toute une histoire derrière Paris-Roubaix. Il y a des photos très marquantes, il y a des vidéos très marquantes, il y a des hommes en pleurs"

"Le vélodrome de Roubaix, une espère d'arène de gladiateurs"

La coureuse cycliste évoque aussi l'arrivée du vélodrome de Roubaix. "Il y a cette arène qui est pour moi une espèce d'arène de gladiateurs. Je ne sais pas si le mot gladiateur se conjugue au féminin, mais en tout cas, vous allez voir des guerrières y entrer. Dans quel état ? Je ne sais pas. Je pense dans un sale état, mais c'est ce qui fait la beauté de ce sport et de Paris-Roubaix", poursuit Audrey Cordon-Ragot.

22 équipes féminines vont s'aligner sur cette première édition de Paris-Roubaix féminin dont trois équipes françaises : Arkéa, FDJ et le Stade Rochelais. La Bretonne Audrey Cordon-Ragot, 32 ans, court dans l'équipe américaine Trek-Segafredo.