Paris-Roubaix femmes : "D'année en année, on voit plus d'engouement"

139 coureuses seront sur la ligne de départ de la 3e édition de Paris-Roubaix femmes ce samedi 8 avril à Denain. Elle devront parcourir 145,4 kilomètres et emprunter 17 secteurs pavés. Un parcours plus long que les deux premières éditions de la course cycliste.

"On a fait le choix d'allonger la distance pour entrer aussi dans les standards de ces épreuves là. On sait que par rapport à l'UCI, on a le droit à une distance maximale de 160 kilomètres", explique Franck Perque, le directeur de course. La première édition avait été limitée à 116,4 kilomètres. La deuxième avait été rallongée de 8 kilomètres pour atteindre 124,7. Cette fois, c'est 20 kilomètres de plus.

Le parcours a donc été repensé pour les besoins de cette nouvelle distance. "On partira à Denain, on fera une boucle et on en prendra des routes au sud de Denain qui peuvent être exposées au vent. S'il y a du vent, ça peut permettre de décanter la course, de provoquer des échappées ou tactiquement, de lancer aussi des échappées et d'arriver avec plus de kilomètres sur les pavés", souligne Franck Perque.

"17 secteurs pavés, c'est déjà très costaud"

Les femmes emprunteront les 17 derniers secteurs pavés des hommes comme les éditions précédentes. Ce qui représente 29,7 kilomètres. Pourquoi pas davantage ? ***"*C'est déjà exigeant, très très costaud", répond le directeur de course de Paris-Roubaix femmes, qui reste ouvert pour l'avenir. "Ca évoluera certainement avec le temps. Le cyclisme féminin se développe à grande vitesse. Aujourd'hui, on reste sur cette distance de pavés qui est déjà assez copieuse et on verra après", précise-t-il.

L'engouement pour Paris-Roubaix femmes est bien réel. Franck Perque s'en félicite : "Il est difficile de comparer avec les hommes. On est à la 120e édition de Paris Roubaix. C'est dire l'historique et le passé lourd. On ne peut pas comparer les deux éditions. Mais on constate qu'il y a un fort développement de la pratique du cyclisme féminin et surtout la professionnalisation des équipes. Ca tire le cyclisme féminin vers le haut".

Franck Perque souligne que d'année en année, il y a de plus en plus de spécialistes. "Certaines déclinent aussi l'invitation parce qu'on s'aperçoit que c'est un parcours aussi exigeant. C'est la troisième édition. On commence à rentrer dans les standards des classiques avec secteurs pavés".