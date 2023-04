Paris-Roubaix femmes : l'équipe Cofidis part en reconnaissance avant la course samedi

La 3e édition de Paris-Roubaix femmes a lieu ce samedi 8 avril 2023, avant la course masculine le lendemain. 145 kilomètres de course et 17 secteurs attendent les coureuses. Les équipes réalisent toutes des reconnaissances cette semaine. Certaines ont pris de l'avance comme Cofidis.