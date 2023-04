Paris-Roubaix femmes : suivez la course en direct sur France Bleu Nord

C'est le grand jour pour les 139 participantes de Paris-Roubaix femmes. Le départ de la 3e édition est donné à 13h45 à Denain. Une course de 145 kilomètres avec 17 secteurs pavés. Une course cycliste à vivre en direct sur France Bleu Nord avec Stéphane Barbereau et Adrien Bray.