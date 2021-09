Paris-Roubaix : "Florian Sénéchal a des atouts pour être dans le final"

Le coureur cycliste Florian Sénéchal, originaire de Cambrai, sera au départ de la 118e édition de Paris-Roubaix le dimanche 2 octobre. Le Français pourrait il s'imposer sur la ligne d'arrivée ? "Il a des atouts pour être dans le final, estime Thierry Gouvenou, le directeur de la course.

Florian Sénéchal peut il remporter la 118e édition de Paris-Roubaix dimanche prochain ? A 28 ans, le coureur cycliste en rêve. Il a déjà levé les bras au vélodrome de Roubaix en 2011 mais chez les juniors. Alors pourquoi une nouvelle fois ce dimanche 2 octobre.

Florian Sénéchal croit en ses chances. Il n'est pas le seul. "Florian Séchénal a des atouts pour être dans le final", a déclaré mardi Thierry Gouvenou, le directeur de la course, lors de la reconnaissance des trente secteurs pavés de la course homme.

Le cambrésien voue une passion pour Paris Roubaix, une passion née des virées à deux roues avec son père dès l'enfance. Alain Deloeuil, son directeur sportif chez Cofidis pendant quatre saisons, l'avait bien compris. "C'est quelqu'un qui bouffe du pavé à longueur d'année. Il est né dans les pavés. Je pense que dans le peloton international actuellement, c'est probablement le coureur qui mange le plus de pavés dans une année et il aime ça", confie-t-il.

Thierry Gouvenou, le directeur de la course Paris-Roubaix ce mardi 28 septembre 2021 lors de la reconnaissance des secteurs pavés © Radio France - Eric Turpin

"Paris-Roubaix, c'est sa spécialité"

Christian Palka, ancien coureur cycliste et consultant de France Bleu Nord, croit en ses chances dimanche prochain. "C'est un garçon talentueux qui progresse sans arrêt. Dimanche il va être dans sa spécialité. Paris-Roubaix c'est sa spécialité, Pour moi, il est dans les quatre favoris", estime-t-il, "Florian Sénéchal sait emmener des sprints à des vitesses pas possibles. Pour gagner Paris Roubaix, c'est un argument. Il fait des choses dont je ne le croyais pas capable. Je serai serein pour lui dimanche".

"Il est très motivé et il a le mental pour gagner"

"Florian Sénéchal a certainement de bonnes chances d'être devant. Il est taillé pour cette course. Il a l'esprit de Paris-Roubaix, un peu à l'image de Gilbert Duclos-Lasalle qui disait régulièrement 'moi le 1er janvier je sors le vélo c'est pour Paris Roubaix'. Florian Sénéchal est dans cette même veine", affirme Pascal Sergent, historien de Paris-Roubaix, qui ne tarit pas d'éloges sur le coureur cambrésien.

"On l'a vu dimanche. Il a fait un travail extraordinaire aux championants du monde pour Julian Alaphilippe. Il a terminé 8e. On sait qu'il est motivé. Paris-Roubaix, c'est le physique mais c'est surtout le mental", explique Pascal Sergent qui a en tête la victoire de Gilbert Duclos Lasalle en 1993.

Le double vainqueur de Paris-Roubaix avait crevé avant le premier secteur pavé à Troisville. Il avait alors 2 minutes 30 de retard sur la tête de la course. "Il aurait pu se dire que c'était mort. Il est revenu tout seul et il a gagné au sprint devant l'italien Franco Ballerini. Paris Roubaix c'est surtout une histoire de mental, il ne faut jamais relâcher", raconte l'historien et consultant de France Bleu Nord.