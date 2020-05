Le départ de la 118e édition du Paris-Roubaix sera donné le dimanche 25 octobre 2020 à Compiègne. La nouvelle date a été dévoilée ce mardi par les organisateurs. Initialement prévue le 12 avril, la course avait été reportée en raison de la pandémie de coronavirus et du confinement.

Paris-Roubaix : la course cycliste aura lieu le dimanche 25 octobre avec une première édition féminine

La course cycliste Paris-Roubaix doit emprunter 55 kilomètres de secteurs pavés lors de l'édition 2020

On connait désormais la nouvelle date de Paris-Roubaix. La course cycliste aura lieu le dimanche 25 octobre. Les organisateurs l'ont annoncé ce mardi. La 118e édition devait initialement se courir le dimanche 12 avril 2020. Elle a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus et du confinement.

La nouvelle date a été entérinée ce mardi par l'Union cycliste internationale. Les organisateurs avaient pris la précaution de réserver en octobre le vélodrome de Roubaix, lieu traditionnel d'arrivée de l'épreuve. Si la date change, le parcours reste le même. Les coureurs devront parcourir 259 kilomètres entre Compiègne dans l'Oise et Roubaix dans le Nord.

A leur programme, 55 km de secteurs pavés, soit 500 mètres de pavés en plus par rapport à la précédente édition. Les coureurs vont renouer avec le secteur pavé du Hameau du Buat, découvert en 2005 et qui n'avait pas été emprunté depuis 2016.

"La météo automnale pourrait jouer un rôle primordial si l’on songe qu’il n’a pas plu sur la Reine des Classiques depuis son édition 2002", écrit dans un communiqué l'Union cycliste internationale, qui annonce par ailleurs la première édition d'un Paris-Roubaix féminin.

Première édition d'un Paris-Roubaix féminin

Paris-Roubaix aura deux versions le même jour puisque les femmes emprunteront une partie du parcours avant les hommes. La "reine des classiques" rejoindra ainsi plusieurs autres grandes classiques, notamment le Tour des Flandres (depuis 2004) et Liège-Bastogne-Liège (2017) qui ont eu une déclinaison féminine.

"Pour la première fois cette année, et afin de renforcer le calendrier UCI World Tour féminin, un Paris-Roubaix Femmes verra le jour en prologue de la course Hommes. Les modalités (distance, lieu de départ, horaires) sont en cours de mise au point et seront prochainement communiquées. Cette nouvelle création témoigne une fois encore de l’attachement d’A.S.O. à voir se développer le cyclisme féminin", précise l'union cycliste international

