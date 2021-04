Le Paris Roubaix reporté au 3 octobre 2021

C'est donc l'organisateur ASO (Amaury Sport Organiasation) qui l'annonce ce jeudi: la course du Paris-Roubaix est reportée au dimanche 3 octobre 2021 en raison de la situation sanitaire. La course avait déjà été reportée au première fois au dimanche 11 avril. La course pour les femmes, une première d'ailleurs, aura lieu elle non pas le même jour comme prévu, mais la veille, le samedi 2 octobre.

Le préfet du Nord et des Hauts-de-France, Michel Lalande, s'interrogeait dès lundi 22 mars sur la tenue de l'enfer du Nord. Invité de la matinale de France Bleu Nord, il avait exprimé ses doutes en direct à l'antenne. Le possible report de la reine des classiques cyclistes qu'avait laissé entendre le préfet avait entraîné une forte mobilisation sur les réseaux sociaux pour une tenue de la course, via le hashtag #ParisRoubaixCanape.

Des doutes aussi au ministère des Sports

La ministre des Sports Roxana Maracineanu avait confirmé ces doutes trois jours plus tard sur l'antenne de franceinfo : "La décision n'est pas encore définitivement prise mais c'est un département où il y a une vraie problématique sanitaire", avait-elle déclaré. L'an dernier, censée se tenir au printemps, la course Paris-Roubaix avait été reportée à l'automne, avant d'être annulée en raison de la pandémie de Covid-19.

Plus d'informations à venir.