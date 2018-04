Peter Sagan remporte la 116e édition du Paris-Roubaix ! Le champion du monde a devancé au sprint son compagnon d'échappée, Silvan Dillier. Niki Terpstra ferme le podium. Le Slovaque est le premier champion du monde à s'imposer à Roubaix depuis Bernard Hinault en 1981.

Image marquante de cette 116e édition de la "Reine des classiques" : le coureur belge Michael Goolaerts a dû être réanimé après une chute pendant la course peu avant 14h sur un secteur pavé de Briastre. Âgé de 23 ans, membre de l'équipe Vérandas Willems-Crélan, a été héliporté au centre hospitalier de Lille dans un état grave. Le cycliste a chuté et s'est retrouvé inconscient et en arrêt cardio-respiratoire. Il a été réanimé par les secours avant d'être héliporté à l'hôpital de Lille.

Le peloton du Paris-Roubaix avait pris le départ sous le soleil, dimanche en fin de matinée. Le coup d'envoi a été donné à 11h21, en présence de la ministre des Sports Laura Flessel, à la sortie de Compiègne après un passage près de la clairière de Rethondes où fut signé il y a 100 ans l'Armistice de la Grande Guerre. La course rassemble 175 coureurs qui ont 257 kilomètres, dont 54,5 kilomètres de pavés, à parcourir pour rejoindre le vélodrome de Roubaix.