Paris-Roubaix : le Mayennais Clément Davy termine quatrième meilleur français

Le Mayennais Clément Davy a terminé son premier Paris-Roubaix avec l'équipe professionnelle de la Groupama-FDJ. Et le Fougerollais a plutôt bien négocié sa course en roulant avec les meilleurs du peloton pendant un moment. Il termine 35e.

L'Enfer du Nord n'a pas volé son surnom ce dimanche. Des pavés, de la pluie, de la boue, Clément Davy a été comblé pour le premier Paris-Roubaix de sa jeune carrière. Un temps avec les meilleurs éléments du peloton comme Mathieu Van der Poel, le Mayennais n'a pas pu tenir la cadence effrénée de cette course mythique.

Clément Davy n'a pas démérité, loin de là. En terminant 35e à un peu plus de 9 minutes du vainqueur, il a prouvé à son directeur sportif qu'il avait la carrure pour ce genre de course. Il termine 4e meilleur Français de cette épreuve, une belle performance. "J'ai trouvé la course pour laquelle je pédale chaque jour", a déclaré le rouleur de la Groupama-FDJ.