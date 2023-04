Paris-Roubaix : le Néerlandais Mathieu Van der Poel remporte la 120e édition

Après une course très mouvemenée, Mathieu van der Poel a remporté dimanche son premier Paris-Roubaix. Le coureur néerlandais a franchi la ligne d'arrivée seul en tête. Le belge Jasper Philipsen est deuxième tandis que Wout Van Aert est arrivé troisième.

ⓘ Publicité

La course a basculé en faveur du coureur néerlandais dans le Carrefour de l'Arbre, à 16 km de l'arrivée, lorsque Wout Van Aert est parti à l'attaque, avant de crever de la roue arrière. Ce coup de théâtre a profité à Van der Poel, le seul à avoir réussi à suivre le Belge dans l'échappée royale constituée de sept coureurs, dont les principaux favoris.

C'est l'une des courses cyclistes les plus mythiques que vous avez pu vivre en direct sur France Bleu Nord et France Bleu Picardie. La 120e édition de Paris-Roubaix s'est élancée ce dimanche de Compiègne. Les coureurs ont parcouru 256 km avant l'arrivée au vélodrome de Roubaix, dont 54,5 kilomètres de pavés.

Cette année, la course cycliste renouait avec le secteur d'Haspres , absent de la course depuis presque 20 ans. Les coureurs ont emprunté la Trouée d'Arenberg, Mons-en-Pévèle et le Carrefour de l'Arbre, des secteurs pavés redoutés.

Le direct de France Bleu

France Bleu Picardie et France Bleu Nord changent de braquet ce dimanche pour vous faire vivre cet événement sportif qui valorise un véritable patrimoine de notre région, les pavés du Nord.

loading

La 120e édition de Paris-Roubaix, c'est aussi sur francebleu.fr. Retrouvez toutes nos images, nos reportages, nos commentaires et les réactions du public sur notre fil ci-dessous.

Le fil de cette 120e édition

16h55 - 🚴‍♀️ COURSE - Mathieu Van der Poel franchit la ligne d'arrivée et remporter la 120e édition de Paris-Roubaix. C'est la première victoire du coureur néerlandais sur cette course mytthique. C'est la quatrième victoire du petit-filis de Raymond Poulidor dans l'une des cinq grandes courses après le Tour des Flandres 2020 et 2022, Milan-Sanremo en 2023.

Mathieu Van der Poel remporte son premier Paris-Roubaix © AFP - DIRK WAEM / BELGA MAG

16h54 - 🚴‍♀️ COURSE - Wout Van Aert accélère mais il semble difficile pour lui de revenir sur Mathieu Van der Poel.

16h50 - 🚴‍♀️ COURSE - A 7 kilomètres de l'arrivée, Mathieu Van der Poel devrait s'imposer sur la ligne d'arrivée au vélodrome de Roubaix. Il est à 30 secondes de ses poursuivants.

16h40 - 🚴‍♀️ COURSE - Mathieu Van der Poel est seul en tête. Il a 20 secondes d'avance sur Mads Pedersen et Jasper Philipsen, suivis immédiatement de Wout Van Aert, Filippo Ganna et Stefen Küng.

16h36 - 🚴‍♀️ COURSE - Wout Van Aert attaque. Mais il est victime d'une crevaison à la sortie du Carrefour de l'Arbre

16h34 - 🚴‍♀️ COURSE -Les sept coureurs en tête entrent sur le Carrefour de l'Arbre. Mathieu Van der Poel accélère.

Les sept hommes de tête entrent sur le Carrefour de l'Arbre © Radio France - Emmanuel Bordeau

16h30 - 🚴‍♀️ COURSE - Le groupe de tête avec les favoris entre sur le secteur pavé de Camphin-en-Pévèle. Les sept hommes s'observent mais pas encore d'attaque. C'est sans doute le prochain secteur pavé, celui du Carrefour de l'Arbre que Mathieu Van der Poel pourrait bien attaquer à nouveau.

16h24 - Beaucoup de monde au vélodrome de Roubaix pour assister à l'arrivée de la 120e édition de Paris-Roubaix

Les tribunes du vélodrome de Roubaix sont pleines © Radio France - Frédéric Binet

Et France Bleu Nord ne pouvait avoir meilleure place pour vous faire vivre cette arrivée, depuis le stand de la Région Hauts-de-France

France Bleu Nord sur le stand de la Région Hauts-de-France © Radio France - Frédéric Binet

16h20 - 🚴‍♀️ COURSE - A 30 kilomètres de l'arrivée, sept coureurs sont toujours en tête de la course.

Mathieu Van der Poel

Wout Van Aert

John Degenkolb

Jasper Philipsen

Max Walscheid

Mads Pedersen

Filippo Ganna

La victoire se jouera forcément entre ces sept hommes. Il reste encore deux secteurs pavés importants : Camphin-en-Pévèle et le Carrefour de l'Arbre.

Les coureurs dans le pavé du Carrefour de l'Arbre © Radio France - Hélène Fromenty

16h13 - Les coureurs sur le secteur pavé de Mons-en-Pévèle. Sept hommes sont toujours en tête.

16h10 - 🚴‍♀️ COURSE - Sept hommes en tête - Mathieu Van der Poel, Van Aert, John Degenkolb, Jasper Philipsen, Max Walscheid, Mads Pedersen et Filippo Ganna se dirigent vers le Carrefour de l'Arbre. La victoire finale devrait se jouer entre eux.

16h03 - En attendant le passage des coureurs au Carrefour de l'Arbre, les spectateurs ont droit à des petits cadeaux lors du passage de la caravane.

Le passage de la caravane au Carrefour de l'Arbre © Radio France - Emmanuel Bordeau

16h00 - 🚴‍♀️ COURSE - Mathieu Van der Poel accélère à nouveau dans le secteur pavé d'Auchy à Bersée

15h55 - 🚴‍♀️ COURSE - Nouvelle attaque de Mathieu Van der Poel. Wout Van Aert reste dans sa roue. Mais le groupe constitué de stefan Küng, Mads Pedersen, Jasper Philipsen, Max Walscheid, Filippo Ganna, John Degenkolb revient sur eux.

15h50 - 🚴‍♀️ COURSE - Attaque de Mathieu Van der Poel. A 52 km de l'arrivée, dans le secteur d'Auchy, le Danois accélère et provoque un éclatement du groupe de tête.

15h53 - 🚴‍♀️ COURSE - Sept hommes en tête - Mathieu Van der Poel est suivi de Wout Van Aert, John Degenkolb, Jasper Philipsen, Max Walscheid et Mads Pedersen. Filippo Ganna réussit à recoller au groupe.

15h45 - Au Carrefour de l'Arbre, Emmanuel Bordeau a aussi rencontré Les joyeuses bananes de Belgique. Les specteurs ne manquent pas de créativité, comme vous pouvez le voir.

Les Joyeuses bananes, venues de Belgique © Radio France - Emmanuel Bordeau

15h40 - 🚴‍♀️ COURSE - Christophe Laporte, Florian Vermeersch et Nathan Van Hooydonck, les trois hommes intercalés entre le groupe de tête et le peloton se rapprochent. Ils sont à 1 minute de la tête de la course qui comprend notamment Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel.

15h38 - Les coureurs roulent vers le Carrefour de l'Arbre. Ils devrait y entrer vers 16h20. C'est ce secteur pavé qu"ont choisi Anne et sa famille pour voir les coureurs. Cela fait 10 ans qu'ils suivent la course cycliste.

Anne et sa famille viennent chaque année sur le Paris-Roubaix depuis 10 ans © Radio France - Emmanuel Bordeau

15h34 -🚴‍♀️ COURSE - Florian Sénéchal est lâché du peloton. Victime d'une crevaison, il avait réussi à rattraper son retard et à revenir dans le peloton. Mais il a sans doute effectué trop d'efforts

15h32 - Sur le secteur pavé de Mons-en-Pévèle, Raf et Bas sont venus de Belgique en camping-car. C'est leur premier Paris-Roubaix

Raf et son chien Bas sont venus de Belgique en camping-car pour suivre le Paris-Roubaix © Radio France - Hélène Fromenty

15h23 - 🚴‍♀️ COURSE - Le groupe de tête qui comprend 12 coureurs a 1 minute 48 secondes d'avance sur le peloton. Trois hommes se sont intercalés : Christophe Laporte, Florian Vermeersch et Nathan Van Hooydonck. C'est fini pour Jonas Koch et Juri Hollman qui ne peuvent plus suivre.

15h20 - Notre reporter Hélène Fromenty est au secteur pavé de Mons-en-Pévèle avec Axel, venu de Berlin avec des amis allemands. "Nous avons roulé 10 heures pour venir jusqu'à Mons-en-Pévèle. C'est la cinquième ou sxième fois que je viens. C'est un événement que je ne peux pas louper. C'est un peu Noël pour moi. Je ne crois plus au père Noël mais je crois au Paris-Roubaix. Mon pronostic : Mathieu Van der Poel", nous confie Axel.

Axel (à gauche) et ses deux amis allemands © Radio France - Hélène Fromenty

15h15 - Les coureurs en tête de la course sont entrés dans le secteur pavé de Hornaing à Wandignies.

15h10 - On attend les coureurs sur le secteur pavé de Mons-en-Pévèle

L'attente des coureurs sur le secteur pavé de Mons-en-Pévèle © Radio France - Hélène Fromenty

15h05 - 🚴‍♀️ COURSE - Dix hommes sont en tête de la course. Le groupe de Filippo Ganna est revenu dans le groupe de Wout Van Aert

Jonas Koch

Sjoerd Bax

Juri Hollman

Wout van Aert

John Degenkolb

Mathieu Van der Poel

Stefan Küng

Mads Pedersen

Jasper Philipsen

Max Walscheid

Filippo Ganna

Gianni Vermeersch

Laurenz Rex

14h52 - 🚴‍♀️ COURSE - Sept hommes désormais en tête - Les trois hommes de tête ont été rattrapés à la sortie de la Trouée d'Arenberg par le groupe Van Aert, qui a perdu Christophe Laporte à la suite d'une crevaison. Mads Pedersen pointe à 18 secondes, Filippo Ganna est à 22 secondes.

14h48 - 🚴‍♀️ COURSE - Les coureurs entrent dans la Trouée d'Arenberg. Le groupe de Wout Van Aart a 19 secondes de retard sur les trois hommes de tête seulement. Derek Gee, le quatrième, a eu un soucis avec la roue avant de son vélo. Le peloton a complètement explosé à la suite d'une chute dans la Trouée d'Arenberg.

14h40 - 🚴‍♀️ COURSE - Attaque de Wout Van Aert - Quatre hommes sont toujours en tête de la course. Mais un groupe de cinq coureurs avec Wout Van Aert a pris ses distances du peloton et rapproche des quatre hommes de tête.

14h25 - Les coureurs approchent de la Trouée d'Arenberg, un secteur pavé mythique qui pour la première fois a été déseherbé par une quarantaines de chèvres et de boucs . Des chèvres à l'honneur encore aujourd'hui.

Ricco Ramses et Christophe de l association Espoir Avenir qui a désherbé la trouée avec bouc et chèvres © Radio France - Laurent Dereux

Comment est née l'idée de faire appel à des chèvres pour nettoyer le secteur pavés ? Audry Mouly, la responsable de l'association Espoir Avenir nous l'explique

loading

14h20 - 🚴‍♀️ COURSE - Victime d'une crevaison, Florent Sénéchal est maintenant revenu dans le peloton

Les quatre hommes en tête de la course © Radio France - Stéphane Barbereau

14h15 - Il y a beaucoup de spectateurs le long des secteurs pavés. A Maing, Richard est venu de Dunkerque pour voir le Paris-Roubaix. Il n'a pas perdu une miette lors du passage des coureurs. Il suit Paris-Roubaix depuis 30 ans. Ce cycliste amateur a fait le Tour des Flandres la semaine dernière. Mais il n'a jamais tenté le Paris-Roubaix sur son vélo.

"Ca donne envie de venir, de s'inscrire l'année prochaine", confie-t-il à Clarence Fabri, "Les pavés ne sont pas les mêmes qu'en Belgique. C'est vraiment cassant ici. Les coureurs doivent souffrir le lendemain ou à l'arrivée, Ça fait un peu peur"

Richard, un cycliste amateur venu de Dunkerque © Radio France - Clarence Fabri

Richard cycliste amateur qui suit le Paris Roubaix depuis 30 ans. Venu de Dunkerque.

14h11 - Le passage des coureurs dans le secteur pavé de Maing à Monchaux-sur-Ecaillon

14h05 - 🚴‍♀️ COURSE - Quatre coureurs restent en tête de la course avec 1 minute 32 d'avance sur leurs poursuivants.

Jonas Koch

Derek Gee

Sjoerd Bax

Juri Hollmann

Peter Sagan a abandonné après sa chute. C'était sa dernière participation à Paris-Roubaix. Florian Sénéchal a été victime d'une crevaison. Il ne semble pas être revenu dans le peloton.

14h03 - 🚴‍♀️ COURSE - Encore une chute dans le peloton. Les pavés sont très humides malgré le soleil. L'eau de pluie tombée ces derniers jours ne s'est pas totalement évaporée.

14h00 - Voici une vue imprenable sur la Trouée d'Arenberg. Une photo prise par Laurent Dereux depuis le pont minier qui enjambe le secteur pavé.

La Trouée d'Arenberg vue de la passerelle qui enjambe le secteur pavé © Radio France - Laurent Dereux

13h50 - Sur le secteur pavé de Maing à Monchaux-sur-Ecaillon, les spectateurs attendent le passage des coureurs.

Le secteur pavé de Maing © Radio France - Clarence Fabri

13h42 - 🚴‍♀️ COURSE - Une nouvelle chute s'est produite dans le peloton sur un petit passage boueux dans un secteur qui était sec. La boue n'a pas eu le temps de sécher partout.

13h40 -🚴‍♀️ COURSE - Florian Sénéchal a été victime d'une crevaison. Il a pris deux minutes de retard sur le peloton.

Florian Sénéchal a été victime d'une crevaison © Radio France - Hélène Fromenty

13h35 - Les pavés, c'est difficile. Christian Palka en sait quelque chose. Ancien coureur pro, il a roulé sur les pavés.

13h30 - 🚴‍♀️ COURSE - Quatre coureurs sont toujours en tête de la course. Ils ont 8 minutes 15 d'avance sur les autres coureurs.

Jonas Koch

Derek Gee

Sjoerd Bax

Juri Hollmann

Deux chutes se sont produites. La première concerne Peter Sagan. C'était son dernier Paris-Roubaix. Il espérait finir en beauté. Ce ne sera pas le cas.

13h24 - Les coureurs entrent sur le premier secteur pavé de cette 120e édition, celui de Troisvilles à Inchy.

13h15 - Chaque année, les élèves du lycée horticole de Raismes rénovent des secteurs pavés avec le soutien financier des collectivités locales et des Amis de Paris-Roubaix, l'association pour la sauvegarde et l'entretien de ce formidable patrimoine.

13h08 - Dans quelques minutes, les coureurs vont aborder le premier secteur pavé, celui de Troisvilles. Benoit, Régine et Maxime, des habitués de Paris-Roubaix depuis des années, sont venus des Ardennes avec des cookies et aussi leur chien fingers 🐶

Benoit, Regine et maxime habitués de Paris-Roubaix sont venus des Ardennes avec des cookies et aussi leur chien fingers © Radio France - Hélène Fromenty

13h05 - 🚴‍♀️ COURSE - Quatre coureurs sont en tête de la course. Mais ce n'est pas une véritable échappée. Pas de tête d'affiche dans ce quatuor.

Une chute s'est produite sur la route. Le cycliste serbe Dusan Rajovic et le Français Hugo Hofstetter sont tombés mais ils sont remontés sur leur vélo.

13h00 - A Troisville, premier secteur pavé de Paris-Roubaix, toute la famille de Matis Louvel (Arkea Samsic) est venue de Seine-Maritime pour l’encourager. En 2022, Matis Louvel a fini 15e au classement général.

A Troisville, toute la famille de Matis Louvel est venue de Seine maritime pour l’encourager © Radio France - Hélène Fromenty

12h50 - 🚴‍♀️ COURSE -Les coureurs roulent à une vitesse moyenne de 51,5 km. "Franchement, c'est énorme. Parce que ce début de Paris-Roubaix, c'est pas tout plat. En fait, on est dans des grands vallons, là dans les plaines entre Compiègne et Troisvilles et 51 km/heure, franchement, c'est très impressionnant. On comprend mieux pourquoi aucun groupe n'a réussi à s'isoler en tête de la course", explique Félix Pouilly, ancien coureur pro et consultant de France Bleu Nord.

12h48 - Les fans de Paris-Roubaix viennent parfois de loin. C'est le cas de ces Toulousains, qui sont venus fêter un enterrement de vie de garçon sur le bord de la course.

Des Toulousains sont venus fêter un enterrement de vie de garçon sur le Paris-Roubaix © Radio France - Emmanuel Bordeau

12h45 - Beaucoup de monde à la Trouée d'Arenberg, l'un des secteurs les plus difficiles de la course cycliste.

Il y a déjà beaucoup de spectateurs à la Trouée d'Arenberg © Radio France - Laurent Dereux

12h40 - A Troisvilles, premier secteur pavé, on attend les coureurs avec impatience. Ils sont encore à une trentaine de kilomètres de là.

Les secteur pavé de Troisvilles, le premier emprunté par les coureurs © Radio France - Hélène Fromenty

12h35 - 🚴‍♀️ COURSE - Le peloton est toujours groupé. Ca bagarre mais toujours pas d'échappée. Ca roule vite avec une moyenne de 51,5 km/h mais ca ne laisse rien partir.

12h25 - Mathieu Van der Peol ou Wout van Aert ? qui peut prendre le dessus sur l'autre ? "C'est très très très difficile cette question. Mais on peut dire que par rapport à Milan-San Remo, au Tour des Flandres, Mathieu Van der Poel me semble plus fort. Mais d'après ce qu'on a vu cette semaine dans les reconnaissances, Wout Van Aert est super motivé et il est surtout une meilleure équipe.", répond l'ancien coureur cycliste Alain Bondue.

L'ancien coureur cycliste pro Alain Bondue avec Bruno Béart © Radio France - Frédéric Binet

12h10 - Pour suivre la course, France Bleu Nord a choisi le grand braquet. Stéphane Barbereau est au coeur de la course sur la moto pilotée par Julien Gérard. Au vélodrome de Roubaix, Bruno Béart, Christian Palka, Pascal Sergent, Sylvain Charley et notre consultat Félix Pouilly.

Sylvain Charley, Félix Pouilly, Bruno Béart et Christian Palka © Radio France

12h05 - 🚴‍♀️ COURSE - Il y a déjà eu quelques tentatives d'échappées. On en a eu une première tentative à trois coureurs, suivie de quatre autres qui ont tenté de s'échapper, vite avalés par le peloton. Nouvelle tentative d'échappée à cet instant. Quatre coureurs disposent d'environ une centaine de mètres d'avance maximum sur eux sur le peloton. Mais pas de faits vraiment marquants pour l'instant.

12h00 - Les pavé du Nord, c'est dur. Notre reporter Hélène Fromenty nous me démentira pas. Elle a pris son vélo vendredi et roulé sur le secteur pavé du Carrefour de l'Arbre à Gruson. Hélène est partie de Lille vers 8h30 du matin et elle a pédalé pendant 12 kilomètres avant d'atteindre le secteur pavé, classé cinq étoiles, qui représentent le niveau de difficulté de la zone. Il s'agit d'un des secteurs les plus durs de Paris-Roubaix.

11h55 - Sur la Trouée d'Arenberg, des belges aussi et une jolie demande en mariage

Une banderole avec une demande en mariage © Radio France - Laurent Dereux

11h50 - Au carrefour de l'Arbre, on trouve des belges qui préparent leur pique-nique.

Des belges pique-niquent au Carrefour de l'Arbre à Gruson en attendant les coureurs © Radio France - Emmanuel Bordeau

11h45 - Sur le secteur pavé de Maing, des supporters flamands. Ils sont 25 et ils sont venus tous ensemble en bus. "Cela fait une quinzaine d'années qu'on vient. Personnellement, c'est la deuxième fois que je viens sur Paris-Roubaix, pour voir les beaux coureur, et surtout pour l'ambiance", confie David Gheerolfs

David Gheerolfs, un specteur flamand © Radio France - Clarence Fabri

11h44 - Parmi les 29 secteurs pavés, la Trouée d'Arenberg est un moment clé de Paris-Roubaix, estime Thierry Gouvenou, directeur de la course.

11h40 - Les coureurs roulent sous le soleil mais il a plu ces derniers jours et les pavés sont encore bien humides par endroit. C'est le cas de la Trouée d'Arenberg à Wallers.

Beaucoup d'humidité sur la trouée d'Arenberg © Radio France - Laruent Dereux

11h35 - Alors que la course débute, je vous propose un coup d'oeil dans le rétroviseur. On va donner la parole à un grand champion du cycliste. Je parle d'Eddy Merckx, trois fois vainqueur de Paris-Roubaix, cinq fois vainqueur du Tour de France.

Eddy Merckx a inauguré un secteur pavé à son nom jeudi. L'ancien coureur cycliste belge nous a accordé un entretien. Nous avons pu feuilleter avec lui quelques unes des plus belles pages de sa carrière pro, à commencer par ses victoires sur Paris-Roubaix.

loading

11h26 - Le départ réel de la course est donné

11h25 - Le public s'est amassé sur les 29 secteurs pavés qui seront empruntés par les coureurs tout à l'heure. Nous sommes ici au Carrefour de l'Arbre

Les pavés du Carrefour de l'Arbre à Gruson © Radio France

Du public aussi sur le secteur pavé de Maing

Des flamands sur le secteur pavé de Maing © Radio France - Clarence Fabri

11h22 - Pour commenter la course, Stéphane Barbereau sur la moto de Julien Gérard

Julien Gérard, pilote moto et technicien, et Stéphane Barbereau, journaliste, sont au plus près des coureurs © Radio France - Stéphane Barbereau

11h20 - C'est désormais France Bleu Nord qui prend le relais pour vous faire vivre l'intégralité de la course Paris-Roubaix.

L'animateur Bruno Béart et Christian Palka, ancien coureur pro et ancien journaliste de France Bleu Nord © Radio France - Timothée Couteau

11h15- Au Carrefour de l'Arbre, on attend patiemment le passage des coureur. Tout n'est pas sec. Il reste parfois un peu d'eau sur le côté.

Le carrefour de l'Arbre à Gruson © Radio France

11h10 - C'est parti pour la 120e édition de Paris-Roubaix. Les coureurs s'élancent pour le départ fictif avant le départ réel dans quelques kilomètres.

11h08 - Et c'est au tour du coureur danois Mathieu Van der Poel de passer devant nous.

Le coureur néerlandais Mathieu van der Poel © Radio France - Florent Vautier

11h03 - La présentation des coureurs touche à sa fin. Le coureur belge Wout Van Aert gagne douche la ligne de départ à Compiègne, à quelques minutes du départ de la course cycliste.

Le coureur cycliste Wout Van Aert gagne la ligne de départ à Compiègne, à quelques minutes du départ de Paris-Roubaix © Radio France - Florent Vautier

11h00 - Le départ de la 120e édition approche. Il sera donné à 11h10 précisément. Les coureurs doivent parcourir 256 km avant l'arrivée au vélodrome de Roubaix, dont 54,5 kilomètres de pavés**. Quels sont les secteurs les plus délicats**, qui peuvent faire basculer la course ? Nous avons posé la question à Pascal Sergent, spécialiste de Paris-Roubaix, sur la Trouée d'Arenberg, forcément...

loading

10h50 - La présentation des équipes se poursuit sur le parvis du château de Compiègne. Le public peut applaudir les coureurs qui vont bientôt affronter les pavés, à l'image du coureur cycliste de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl, Florian Sénéchal, originaire de Cambrai dans le Nord.

Florian Sénéchal, le coureur de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl. © Radio France - Stéphane Barbereau

10h45 - A moins d'une demi-heure du départ de la course, intéressons-nous aux favoris. Qui peut remporter cette 120e édition ? Nous avons posé la question à Félix Pouilly, ancien coureur cycliste professionnel.

loading

10h40 - Pourquoi le Paris-Roubaix part-il de Compiègne et non pas de Paris ? Maxime Patte, notre historien nous donne la réponse.

"Cela date des années 60. Les conditions de circulation étaient assez difficiles à Paris et les routes complexes. Ça rallongeait énormément le nombre de kilomètres et les organisateurs voulaient garder une course à environ 250 kilomètres. Ils ont finalement trouvé au nord de Paris une ville suffisamment jolie, avec une belle renommée, Chantilly. Il y a des pavés aussi près du château. On part du nord de Paris, ça permet d'accéder assez rapidement, donc depuis Chantilly à des secteurs pavés, ensuite en remontant vers le nord", explique notre historien.

"On est parti de Chantilly pendant dix ans de chantier et ensuite on est arrivé vers Compiègne parce que ville d'hitoire avec une renommée, Il faut quand même aussi avoir un cadre, une vitrine de départ. Et puis c'est une terre de vélo", raconte Maxime Patte.

Fabien Le Cloirec (à gauche) et Maxime Patte (à droite) © Radio France - Florent Vautier

10h25 - Quand on évoque Paris-Roubaix, on parle souvent de l'Enfer du Nord. En réalité, l'expression n'a aucun rapport avec la course cycliste comme nous l'explique Christian Palka, ancien coureur cycliste et ancien journaliste de France Bleu Nord.

10h20 - Le soleil brille ce dimanche. Un temps idéal pour la course cyclisme mais il a plu ces derniers jours. Les pavés ne sont pas tous secs. Cela peut avoir de l'influence, selon le coureur cycliste Rudy Barbier. "Les pavés sont à peu près secs, mais on a des côtés, des rebords encore gorgés d'eau et ce n'est pas certain que ce soit que ce soit sec pour la course. Est ce que ça va jouer? oui forcément" , estime-il.

10h13 - Qui peut remporter Paris-Roubaix cette année ? Stéphane Barbereau, journaliste à France Bleu Nord, donne son sentiment. "Je ne sens pas forcément ce mano a mano entre Mathieu van der Poel et Wout Van Aert. Je me dis qu'il y aura un troisième larron un Filippo Ganna, qu'on avait suivi l'an passé dans les pavés, mais qui avait eu pas mal de malchance. L'Italien était extrêmement impressionnant. Il s'est préparé vraiment spécifiquement pour cette course. Il a coupé depuis quelques jours, il n'a pas fait le Tour des Flandres, par exemple. Et visiblement, dans sa tête, il est vraiment calibré pour ce Paris-Roubaix. Donc on va le surveiller de très près et je le vois bien tout en haut de la marche, tout à l'heure à Roubaix, on va voir ce que ça va donner", estime-t-il.

Stéphane Barbereau commentera la course tout à l'heure depuis la moto pilotée par Julien Gérard dont le rôle est essentiel. Grâce à lui, vous pouvez vivre la course au plus près des coureurs. Bien sûr, il y a des règles de sécurité à respecter. "Avant cette journée, on a bien sûr un briefing sécurité avec tous les motards, motards de presse mais aussi de l'organisation, puisque l'organisation dispose de chronométreurs, de régulateurs, et d'arbitres. Et puis on nous rappelle de respecter les coureurs. En fait, c'est surtout ça le point capital, c'est de respecter les coureurs et de faire en sorte que la course se passe bien", explique Julien.

Le journaliste Stéphane Barbereau et le pilote moto technicien Julien Gérard © Radio France - Florent Vautier

10h05 - Le départ approche pour les coureurs. Un départ sous le soleil. "Il fait beau, ils ont de la chance, mais bon, il fait beau, ça, c'est sur le papier. Ça reste quand même l'enfer du Nord", estime le coureur cycliste Rudy Barbier en direct sur France Bleu Picardie et France Bleu Nord. "Ils vont manger de la poussière toute la journée. Donc voilà, c'est bien, Il y aura moins de risques de chute avec le temps. Mais ça reste quand même l'enfer du Nord", insiste le coureur cycliste, originaire de Beauvais, que l'on voit sur la dernière édition de Paris-Roubaix.

Le coureur cycliste Rudy Barbier, originaire de Beauvais, lors de l'édition 2022 de Paris-Roubaix © Maxppp - Fred Haslin

10h00 - Alors que c'est l'effervescence à Compiègne à un peu plus d'une heure du départ de la 120e édition de Paris-Roubaix, on se prépare à accueillir les coureurs au vélodrome de Roubaix.

Le vélodrome de Roubaix est prêt à accueillir les coureurs de la 120e édition de Paris-Roubaix © Radio France - Frédéric Binet

9h50 - Christian Prudhomme, le patron du Tour de France et de Paris-Roubaix est en direct sur France Bleu. Nous lui avons demandé son pronostic.

"J'ai très envie, un peu comme tout le monde, que nous ayons ce fameux duel que l'on attend depuis trois ans. En fait, entre Mathieu Van der Pool et Wout Van Aert. Alors est-ce qu'il y aura un troisième homme ? Est-ce qu'il y aura Filippo Ganna l'Italien ? Est-ce qu'il y aura Mads Pedersen, le Danois ? Est-ce qu'il y aura un Stefan Küng Cycliste suisse ? Est-ce que ce sera Christophe Laporte ou un autre Français? Florian Sénéchal ? Anthony Turgis ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que l'échappée avec le vent favorable, l'échappée qui partirait dans la première partie pourrait peut être aller loin", a affirmé Christian Prudhomme.

Christian Pruhomme, le patron du Tour de France et de Paris-Roubaix en direct sur France Bleu © Radio France - Florian Dubois

9h45 - Dans le public venu assister au départ de la 120e édition de Paris-Roubaix, il y a Damien, venu de Saint-Malo en Bretagne avec ses deux enfans Noa et Paul. "On est arrivés hier. On profite du beau soleil pour voir la présentation des équipes, regarder la course féminine depuis la place du Château. Et et là, maintenant, ce matin, c'est le grand jour puisque c'est l'épreuve reine. Donc on est avec les enfants, on a sorti les drapeaux et puis on va profiter de la journée et j'espère espérer voir un beau spectacle", raconte Damien. "On va essayer de faire trois secteurs pavés et puis après on se posera et on regardera l'arrivée à la télé tranquillement", ajoute ce sympathique papa.

Damien, venu de Saint-Malo en Bretagne avec ses deux fils Noa et Paul © Radio France - Florent Vautier

9h35 - Paris-Roubaix, est-ce un enfer ? "Non, pour moi, c'était pas l'enfer du Nord, c'était la course de mes rêves. Donc pour moi, c'était un enfant de dix ans qui rentre Eurodisney", confie Jimmy Casper, ancien coureur cycliste**,** sur France Bleu. Spécialiste du sprint, son palmarès compte 61 victoires dont une étape du Tour de France 2006 et la Coupe de France 2009. "Paris-Roubaix, c'était la récompense d'une vie, le rêve d'une vie. À chaque fois, à chaque Paris-Roubaix, on se disait qu'on a peut-être notre rêve dans nos mains et peut-être qu'on arrivera à le réaliser. Je n'avais pas les capacités physiques suffisantes pour pouvoir le réaliser, mais en tout cas, j'ai essayé".

Jimmy Casper sur la ligne de départ de Paris-Roubaix © Maxppp - Fred Haslin

9h30 - La caravane publicitaire se met en route

9h27 - Les cars des équipes arrivent progressivement sur le parvis du château de Compiègne. Ici c'est le car de l'équipe Cofidis.

Le car de l'équipe Cofidis sur le parvis du château de Compiègne © Radio France - Florent Vautier

9h25 - Il y a beaucoup de monde déjà sur le parvis du chateau de Compiègne que vous apercevez un peu mieux sur cette photo de Florent Vautier

Le château de Compiègne © Radio France - Florent Vautier

9h20 - HISTOIRE - Saviez vous que c'est au cœur de la forêt domaniale de Compiègne , à 5h15 du matin le 11 novembre 1918, dans le Wagon 2419D, que l'Armistice a été signé entre les Alliés représentés par la France et la Grande-Bretagne et les plénipotentiaires allemands. La Première Guerre Mondiale a officiellement pris fin à 11h.

La réplique du wagon dans lequel a été signé la fin de la Première Guerre mondiale © Maxppp

9h15 - Les couleurs s'élanceront depuis le parvis du chateau de compiègne. Bâti par Louis XV et Louis XVI, réaménagé sous Napoléon Ier puis Napoléon III, le château de Compiègne fut un haut-lieu de la vie de cour et de l'exercice du pouvoir

C'est sur le parvis du chateau de Compiègne que sera donné le départ de la 120e édition de Paris-Roubaix à 11h15 © Radio France - Florent Vautier

9h10 - Le départ sera donné à 11h15. Les cars des équipes de coureurs commencent à arriver. Les équipes seront présentées les unes après les autres sur le podium.

Les équipes de coureurs seront présentées sur le podium du départ à Compiègne tout au long de la matinée © Radio France - Florian Dubois

9h05 - C'est parti pour la 120e édition de Paris-Roubaix avec une émission spéciale jusqu'au départ des coureurs avec Fabien Le Cloirec, Florent Vautier, Rudy Barbier, coureur pro originaire de Beauvais, sprinteur pour l'équipe Saint Michel Auber et notre historien Maxime Patte, professeur d'histoire.

8h45 - France Bleu Picardie vous propose une émission spéciale dès 9h en direct du village départ de Paris-Roubaix à Compiègne.

Le studio mobile de France Bleu Picardie sur la ligne de départ de Paris-Roubaix à Compiègne © Radio France - Florian Dubois

8h35 - Découvrez le parcours de cette 120e édition de Paris-Roubaix sur notre carte interactive. En zoomant dessus, vous verrez où passent les coureurs, ainsi que les 29 secteurs pavés qu'ils empruntent.

8h30 - Bienvenue sur francebleu.fr pour vivre la 120e édition de Paris-Roubaix. France Bleu Nord et France Bleu Picardie mettent le grand braquet ce dimanche. Les deux radios vous proposent une émission spéciale à partir de 9h en direct de Compiègne sur la ligne de départ. A partir de 11h15, vous assisterez au départ des coureurs et vous pourrez suivre l'intégralité de la course jusqu'à l'arrivée au vélodrome de Roubaix.