Paris-Roubaix : les trois secteurs pavés qui peuvent faire basculer la course

C'est une course cycliste mythique à cause de ses pavés. La 120e édition de Paris-Roubaix se déroule ce dimanche 9 avril. Les coureurs s'élanceront de Compiègne. Ils devront parcourir 256,6 kilomètres dont 54,5 kilomètres de pavés pour rejoindre le vélodrome de Roubaix.

On dit souvent que les pavés du Nord peuvent faire perdre la course aux plus chevronnés. Certains sont plus difficiles que d'autres. Pascal Sergent, grand spécialiste de Paris-Roubaix nous dévoile les trois secteurs pavés qui sont selon lui les plus délicats pour les coureurs cyclistes.

La Trouée d'Arenberg

"Le premier, c'est bien sûr la trouée d'Arenberg. "C'est un lieu, un lieu magique, un lieu mythique. C'est presque trois kilomètres en ligne droite, entouré d'une forêt, au sein d'une forêt qui est vraiment magique, même même au printemps", explique Pascal Sergent.

"C'est un endroit important sur Paris-Roubaix puisque ce n'est pas ici qu'on peut gagner la course, mais c'est ici qu'on peut éventuellement la perdre ou tout au moins y laisser des plumes, en cas de chute, d'incidents, de crevaisons. Et tout effort dans Paris-Roubaix se paie à un moment ou un autre", ajoute-til.

Deux autres secteurs délicats

"Le deuxième, c'est à Orchies, le fameux chemin des prières à Orchies, qui est vraiment très difficile, qui est ensuite avec une succession de secteurs pavés. Et là, il est important d'être, peut être pas parmi les tout premiers, mais tout au moins ne pas avoir trop de retard", poursuit Pascal Sergent.

Le troisième secteur pavé délicat c'est le Carrefour de l'Arbre. "Il est incontournable. Il est situé à 16 kilomètres de l'arrivée. La légende dit que le vainqueur à Roubaix passe en tête au Carrefour de L'arbre. Ce n'est pas toujours vrai, mais le vainqueur n'est jamais très loin des premiers à cet endroit là, parce que ce sont quasiment les derniers pavés qui sont importants", précise notre spécialiste de Paris-Roubaix.

"Il y a encore un dernier secteur à Willems, mais le vrai pavé difficile, c'est Camphin et ensuite Carrefour de L'arbre, cette succession de deux secteurs pavés. Il faut être devant", ajoute-t-il.

Les pavés sont "une course dans la course"

L'approche aussi des pavés à Troisvilles est aussi importante. "Il faut toujours essayer de bien placer son leader parmi les premiers. Pour ce premier secteur pavé, il y a encore beaucoup de kilomètres, il y a encore 55 kilomètres de pavés, mais il faut malgré tout être devant", observe Pascal Sergent.

"C'est une course dans la course. A partir de Troisvilles jusqu'à Roubaix, jusqu'à l'arrivée c'est un parcours très difficile. 55 kilomètres de pavés, très peu de moments de récupération et un incident peut tout faire basculer à tout moment", souligne-t-il.