Paris-Roubaix : "Mes trois victoires sont différentes et incroyables", confie le champion belge Eddy Merckx

Il a remporté trois fois la course mythique Paris-Roubaix. Mais il n'avait pas de secteur pavé à son nom. Une injustice désormais réparée. L'ancien coureur cycliste belge Eddy Merckx est vendu inaugurer ce jeudi un secteur pavé à son nom , celui de Camphin-en-Pévèle, long de 1.800 mètres.

A cette occasion, il nous accordé quelques minutes précieuses de son temps. Avec Eddy Merkx, nous avons feuilleté quelques unes des plus belles pages de sa carrière exceptionnelle.

Qu'est ce que Paris-Roubaix représente pour vous ?

Je pense que c'est la reine des classiques. C'est que c'est une épreuve très, très difficile. C'est très spécial. Il faut être fort adroit et encaisser les coups. Le jour après, on a tellement courbaturé et les articulations en prennent en plein. Il faut quand même quelques jours pour se remettre de Paris-Roubaix.

Vous vous souvenez de la souffrance que cela provoquait ?

Je me souviens très, très bien des articulations de la main, le dos. Et je me rappelle que pour la course on mettait des épaisseurs sur le guidon pour mieux absorber les chocs.

Vous avez gagné à Roubaix au sprint, en solitaire. Quelle victoire avez vous le plus en mémoire, laquelle avez vous préféré ?

Les trois, je les ai en mémoire. La première, parce que c'était la première avec le maillot de champion du monde en 1968. Puis la deuxième en 1970, parce que j'ai gagné quand même avec 5 minutes 21 secondes. Dans l'histoire de Paris-Roubaix, personne n'avait gagné Paris-Roubaix avec autant d'écart. Et puis la troisième, c'était vraiment l'enfer, dans des conditions épouvantables. Les trois victoires sont différentes et incroyables.

Avec cet écart de 5 minutes, vous aviez l'impression de voler au dessus des pavés ?

En tout cas, je pense que c'était un jour extraordinaire. Parce que pour gagner Paris-Robuaix avec 5 minutes d'avance et quelques crevaisons, il faut être en super forme. J'ai subi une ou deux crevaisons sur la fin mais l'écart était creusé. La voiture était derrière moi. Il a fallu peu de temps pour changer la roue.

Au départ de la course, vous vous dites, c'est moi qui serai le premier au vélodrome ?

Non, absolument pas. Je pense que je n'ai jamais pris le départ d'une course en disant que c'est moi qui vais gagné. J'avais trop d'estime pour mes adversaires pour dire moi je vais gagner et personne d'autre.

1968, c'est le Paris-Roubaix du renouveau parce qu'il y a la Trouée d'Arenberg. Est ce qu'il y avait une appréhension pour la passer pour la première fois ?

Je ne m'en souviens pas. Mais les pavés, je le connaissais puisque chez les jeunes en Belgique, il y avait beaucoup de courses sur les pavés, donc je connais assez bien les pavés et j'avais déjà fait deux fois Paris-Roubaix en 1966 et 1967. Donc je savais un peu ce qu'étaient les pavés de Paris-Roubaix. Mais la Trouée d'Arenberg, bien sûr, c'était encore un surplus.

1973, c'est la boue. Ce sont des conditions dantesques qu'on a connues en 2021, notamment dans Paris-Roubaix. Vous avez l'impression d'en voir jamais le bout de cette course à ce moment là ?

Oui. À un moment, j'ai pensé que j'avais cassé ma fourche et que je me suis retourné comme une crêpe. Et c'était à cause des conditions épouvantables qu'il y avait la boue que j'ai glissé et que je suis tombé.

On dit souvent qu'il faut être puissant pour gagner Paris-Roubaix et que quand on fait moins de 70 kilos, on n'est pas armé pour. Que répondez vous à ça ?

Je pense que on peut gagner Paris-Roubaix en étant léger. Mais si on est un vrai grimpeur comme Lucien Van Impe, c'est difficile de gagner Paris-Roubaix.

Quand on voit que ça a été délaissé par des coureurs du Grand Tour pendant un certain nombre d'années. Qu'on entend Tadej Pogacar dire qu'il y pense, qu'il est prêt à relever le défi, ça vous fait plaisir ?

Bien sûr, ça me fait plaisir de voir les grands coureurs qui gagnent les grandes courses par étapes faire des classiques. Je crois que c'est un surplus pour le cyclisme. C'est une publicité pour le cyclisme et je pense que par exemple Pogacar est un exemple et j'espère que d'autres vont suivre.

Dans votre armoire à trophées, qu'est ce qui est en haut ? Qu'est ce qui est un peu après dans toutes ces courses ?

Je n'ai pas la mémore des trophées. Vous savez, j'ai gagné beaucoup de courses et toutes sont différentes. Mais bon, certainement que Paris-Roubaix a un côté que j'apprécie énormément, dont je me souviens énormément.

A Camphin-en-Pévèle, un secteur pavé porte désormais votre nom. On a vu beaucoup de monde, des Belges notamment, qui viennent, qui ont fait le déplacement pour voir. Qu'est ce que ça vous fait qu'on vous voyez encore cette ferveur ?

Ça fait plaisir, bien sûr, de voir autant de personnes présentes de l'autre côté de la frontière. Ça veut dire quand même que j'ai représenté quelque chose dans le cyclisme pour ces gens.

On vous a appelé le cannibale, vous aimez ce surnom ?

Ca m'est égal. L'importance c'est de gagner des courses.

Ça veut dire quelque chose. Ça montre un palmarès en tout cas.

Je pense que je l'ai démontré.

Vous étiez revenu à Roubaix récemment ? Est ce que vous goûtez encore aux pavés à vélo ?

Non. Non, les pavés, c'est du passé. Les pavés et ou la montagne, je suis devenu allergique.

Quel regard portez-vous sur le Tour de France ou encore le Giro que vous avez remporté cinq fois, l'un et l'autre ?

Le Tour de France, c'est l'épreuve phare du cyclisme. Je pense que quand on a gagné le Tour de France, on a gagné la plus grande épreuve cycliste qu'il y au monde. Ce sont des souvenirs incroyables.

Il y a une année qui vous est chère ? Une victoire?

Non, pas spécialement. 1969, c'est la première et peut-être 1974 parce que c'est la cinquième. Dommage que je n'ai pas couru en 1973. J'aurais été le premier étranger à gagner cinq Tours de France d'affilée. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait Paris-Roubaix en 1973.

Vous roulez toujours aujourd'hui ?

Oui, je roule. Je ne roule plus de distance comme dans le temps. Mais hier j'ai encore fait du vélo avec des anciens équipiers, mon fils, d'anciens joueurs de football, donc j'ai oujours plaisir à faire du vélo kilomètre. On a fait 52 kilomètres.

Vous arrivez à aller au bout ?

Je m'arrête jamais, je m'arrête pas après.