Paris-Roubaix: qui sont les favoris de la 120ème édition ?

C'est le duel tant attendu des pavés du Nord : le Néerlandais Mathieu Van der Poel face au Belge Wout Van Aert. Léger avantage au "petit phénomène" comme l'avait baptisé son grand-père Raymond Poulidor, qui a été le dernier coureur à pouvoir suivre Tadej Pogacar, dimanche, dans le Tour des Flandres, finissant à la 2ème place. France Bleu Nord liste les favoris et outsiders de l'enfer du Nord.

Van der Poel (Alpecin) : 9/10, Van Aert (Jumbo) : 8/10

Les deux coureurs évoluent un niveau au-dessus du reste du peloton. Petit avantage à VDP qui a remporté un monument cette saison (Milan-San Remo) quand Van Aert reste sur une désillusion au Tour des Flandres et une unique victoire au Grand Prix E3 lors de la campagne flandrienne. Van Aert qui dit ne pas être à 100% après une chute dans le Ronde, "les soins toute cette semaine m'ont pris beaucoup d'énergie", a expliqué le Belge samedi après-midi, à Compiègne, lors de la présentation des équipes.

Les Jumbo équipés d'un nouvelle technologie

Son équipe va tester un nouveau dispositif de gonflage/dégonflage de pneus pendant la course ainsi que l'équipe DSM. Wout Van Aert a toutefois annoncé que lui, personnellement, n'utiliserait pas ce dispositif. Sur le papier, l'idée d'un mano-a-mano entre champions est séduisante mais le palmarès de la reine des classiques montre que c'est souvent un autre coureur, adepte des pavés, agile, habile et puissant qui rafle la mise au vélodrome de Roubaix. Les outsiders ne manquent pas.

Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) : 7/10

L'Italien, 2ème de Milan-San Remo, est en forme en ce début de saison. Il n'a pas participé au Tour des Flandres pour se focaliser sur Paris-Roubaix. Malchanceux l'an passé dans les secteurs pavés, il avait été impressionnant dans la puissance qu'il dégageait. Il est le leader de l'une des équipes (Ineos) les plus en formes avec une densité de coureurs qui peut faire la différence (Rowe, Sheffield, Swift,...)

Mads Pedersen (Trek-Segafredo) : 7/10

Le Danois, ancien champion du monde, a fini 3ème du Tour des Flandres, réalise un très bon début de saison.

Stefan Küng (Groupama-FDJ) : 6/10

Le géant suisse de la formation française est à l'aise sur les Flandriennes, ce spécialiste du chrono en général avale avec facilité les secteurs pavés. Il a terminé 3ème l'an passé. Stefan Küng peut compter sur son manager Marc Madiot et son directeur sportif, Frédéric Guesdon, deux anciens vainqueurs de Paris-Roubaix, pour être particulièrement bien conseillé sur cette course.

Florian Vermersch : 6/10

Le Belge s'était révélé au grand public en 2021 en finissant 2ème de Paris-Roubaix, en battant au sprint Mathieu Van der Poel.

Christophe Laporte : 6/10

Le Français de la Jumbo sera avant tout au service de son leader, Van Aert, d'autant plus après le "cadeau" que le Belge lui a offert en le laissant remporter Gand-Wevelgem. Seul un fait de course qui mettrait hors-jeu Van Aert lui permettra de jouer sa carte personnelle. Et comme les pavés réservent souvent des suprises...

Matteo Trentin : 6/10

Au service de son leader Tadej Pogacar ces dernières semaines, l'Italien peut jouer sa carte personnelle cette fois avec toute une équipe expérimentée qui va rouler pour lui.

Maximilian Walscheid (Cofidis) : 5/10

Le leader de l'équipe nordiste est en forme. Il jouera en quelque sorte à la maison puisque la formation est installée dans la métropole lilloise. Paris-Roubaix est l'une des priorités de l'équipe chaque saison avec le Tour de France.

Le retour de Movistar : 5/10

La formation espagnole a construit cette année une véritable équipe de "flandriens" avec des coureurs surprenants lors des dernières courses en Belgique : on surveillera de près Ivan Garcia Cortina, Oier Lazkano Lopez et Norsgaard Jorgensen.

L'inconnue Soudal-Quickstep

L'équipe belge ne fait plus peur. Ultra-favorite sur ce type de course il y a encore quelques années, les résultats ne sont plus là même si des coureurs de talents sont toujours là : Kasper Asgreen, Yves Lampaert et le Nordiste Florian Sénéchal.

Départ de la course depuis la place du château de Compiègne, à 11h10, dimanche 9 avril.