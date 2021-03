Le report de Paris-Roubaix prévu le 11 avril va être annoncé ce mercredi dans la journée en raison des contraintes sanitaires. La course cycliste pourrait avoir lieu en octobre 2021.

Coronavirus : la course cycliste Paris-Roubaix prévue le 11 avril est reportée

Suite à la petite phrase du préfet du Nord Michel Lalande sur France Bleu Nord lundi matin, (il voyait "le ciel moins bleu" pour la course), il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour les amoureux du cyclisme. Comme en 2020, l'édition 2021 de Paris-Roubaix va être reportée. L'Union Cycliste Internationale (UCI) et l'organisateur Amaury Sport Organisation (ASO) vont l'annoncer dans un communiqué ce mercredi après-midi selon les informations de France Bleu Nord.

Les préconisations du préfet

Dans ses préconisations, le préfet du Nord n'était pas favorable à la tenue de la course. Selon lui il était trop compliqué de sécuriser l'épreuve et notamment dans les secteurs pavés populaires comme la trouée d'Arenberg. Impossible pour Michel Lalande de mobiliser des escadrons de gendarmerie pour faire respecter le huis-clos, il s'interrogeait d'ailleurs sur les courses qui se déroulent en Belgique ou en Italie : "Il faudra m'expliquer la cohérence avec les gestes barrières et tout le reste. Il faudra m'expliquer"

Report ou annulation?

L'enfer du Nord organisé par ASO devrait dans un premier temps être reporté au mois d'octobre si une date est trouvée. Le calendrier de l'UCI a été revu et corrigé ces derniers jours, la fin de saison est repoussée à fin octobre.

Les amoureux "écoeurés"

Sur les réseaux sociaux, les amoureux de Paris-Roubaix ne comprennent pas la décision. Une pétition circule pour demander le maintien de l'épreuve, la communauté d'Agglomération de la porte du Hainaut s'était engagé pour le maintien.