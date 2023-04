Paris-Roubaix : suivez en direct l'avant course et l'intégralité de la course cycliste sur France Bleu

C'est l'une des courses cyclistes les plus mythiques que vous allez vivre en direct sur France Bleu Nord et France Bleu Picardie. La 120e édition de Paris-Roubaix s'élance ce dimanche de Compiègne. Les coureurs doivent parcourir 256 km avant l'arrivée au vélodrome de Roubaix, dont 54,5 kilomètres de pavés.

Cette année, la course cycliste renoue avec le secteur d'Haspres , absent de la course depuis presque 20 ans. Les coureurs empruntent la Trouée d'Arenberg, Mons-en-Pévèle et le Carrefour de l'Arbre, des secteurs pavés redoutés.

Suivez l'avant-course en direct sur France Bleu

France Bleu Picardie et France Bleu Nord changent de braquet ce dimanche pour vous faire vivre cet événement sportif qui valorise un véritable patrimoine de notre région, les pavés du Nord.

La 120e édition de Paris-Roubaix, c'est aussi sur francebleu.fr. Retrouvez toutes nos images, nos reportages, nos commentaires et les réactions du public sur notre fil ci-dessous.

Le fil de cette 120e édition

9h15 - Les couleurs s'élanceront depuis le parvis du chateau de compiègne. Bâti par Louis XV et Louis XVI, réaménagé sous Napoléon Ier puis Napoléon III, le château de Compiègne fut un haut-lieu de la vie de cour et de l'exercice du pouvoir

9h10 - Le départ sera donné à 11h15. Les cars des équipes de coureurs commencent à arriver. Les équipes seront présentées les unes après les autres sur le podium.

Les équipes de coureurs seront présentées sur le podium du départ à Compiègne tout au long de la matinée © Radio France - Florian Dubois

9h05 - C'est parti pour la 120e édition de Paris-Roubaix avec une émission spéciale jusqu'au départ des coureurs avec Fabien Le Cloirec, Florent Vautier, Rudy Barbier, coureur pro originaire de Beauvais, sprinteur pour l'équipe Saint Michel Auber et notre historien Maxime Patte, professeur d'histoire.

8h45 - France Bleu Picardie vous propose une émission spéciale dès 9h en direct du village départ de Paris-Roubaix à Compiègne.

Le studio mobile de France Bleu Picardie sur la ligne de départ de Paris-Roubaix à Compiègne © Radio France - Florian Dubois

8h35 - Découvrez le parcours de cette 120e édition de Paris-Roubaix sur notre carte interactive. En zoomant dessus, vous verrez où passent les coureurs, ainsi que les 29 secteurs pavés qu'ils empruntent.

8h30 - Bienvenue sur francebleu.fr pour vivre la 120e édition de Paris-Roubaix. France Bleu Nord et France Bleu Picardie mettent le grand braquet ce dimanche. Les deux radios vous proposent une émission spéciale à partir de 9h en direct de Compiègne sur la ligne de départ. A partir de 11h15, vous assisterez au départ des coureurs et vous pourrez suivre l'intégralité de la course jusqu'à l'arrivée au vélodrome de Roubaix.