Paris-Roubaix : suivez la course en direct

La 118e édition dUParis-Roubaix a lieu ce dimanche 3 octobre 2021. La course part de Compiègne pour rejoindre Roubaix, sur le vélodrome. Soit 257 kilomètres d'efforts et 55 kilomètres de pavés. L'enfer du Nord comporte effectivement 30 secteurs de zones pavées.

Les coureurs s'élanceront de Compiègne à 11h et traverseront le premier secteur pavé à Troisvilles vers 13h30. Suivez cette course incroyable durant laquelle les coureurs doivent faire preuve d'audace mais aussi de courage face à un terrain et des conditions climatiques qui remettent en jeu leur professionnalisme.

Suivez en direct cette course mythique à partir de 10h :