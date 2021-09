Pas de belle fin au tour du Doubs pour Thibaut Pinot, mais de la joie pour les spectateurs

Après la Classique Grand Besançon Doubs et le Tour du Jura le week-end cyclisme de Franche-Comté s'est terminé. Après 200 kilomètres entre Morteau et Pontarlier. Thibaut Pinot, le natif de Lure n'a pu faire mieux qu'une treizième place, ce dimanche, lors de la 36e édition du Tour du Doubs. Une journée décevante pour le champion local qui avait déjà terminé 16e, samedi, dans le Jura. C'est Dorian Godon qui a finalement remporté cette course suivie de l'Érythréen Biniam Girmay et du Belge Tom Paquot.

C'est trop roulant et pas assez dur comme course. Quand la course se joue sur les deux derniers kilomètres, c'est impossible de faire sauter le cadenas du peloton. - Thibaut Pinot

Malgré un résultat mitigé, Thibaut Pinot a adoré revenir courir dans sa région natale après un long arrêt à cause de problème de dos. "Le public m'a fait du bien, il faisait beau, j'ai hâte de revenir", avoue le champion. Certains fans n'ont pas hésité à attendre plus d'une heure sous le soleil franc-comtois apercevoir les cyclistes.

800 spectateurs présents à l'arrivée.

La plupart des spectateurs sont venus pour voir le coureur local, mais aussi par tradition. "Je venais toujours avec mon marie. Maintenant qu'il est décédé, je viens seule pour lui rendre hommage", déclare Claire. D'autres sont venus avec leurs petits enfants pas toujours emballé. "On attend toujours trois heures donc j'aime pas trop", lâche Elena, venue avec son papy. Puis il y a bien évidemment les passionnés. "En 20 ans j'ai couru plus de 120.000 kilomètres. Avec ma voiture, j'en ai fait que 118.000", déclare Paul, le sourire aux lèvres.