Pas de titre mondial cycliste pour Julian Alaphilippe

Auvergne, France

On n'est jamais mieux trahis que par les (presque) siens. A 33 kilomètres de l'arrivée, le Hollandais Matthieu Van der Poel, petit-fils de la légende française Raymond Poulidor, a placé une attaque dévastatrice. Dans un premier temps, Julian Alaphilippe a pu suivre, mais ce n'était qu'une illusion : le coureur français n'avait pas les cannes.

Des conditions épouvantables

Dans des conditions épouvantables, sous une pluie battante et un parcours donc gorgé d'eau, c'est finalement Mike Pedersen, le Danois, qui est devenu champion du monde, au terme d'un court sprint, face à Trentin et Kung.

Julian Alaphilippe a terminé 28ème, à plus de deux minutes du vainqueur. Jusqu'à ce coup de canon de Van der Poel, le Montluçonnais tenait bien le rythme, bien aidé par la team France, et notamment son copain clermontois Rémy Cavagna, qui a fait de gros efforts en tête de peloton. Les auspices étaient d'autant plus favorables que plusieurs favoris, comme le numéro un mondial Primoz Roglic, le champion sortant Alejandro Valverde, ou le vétéran champion Philippe Gilbert, ont dû abandonner, notamment à cause de la météo.

Objectif Tour de Lombardie désormais

Pour Julian Alaphilippe, 8ème l'an passé, 28ème cette année, c'est donc une déception. Le maillot arc-en-ciel ne viendra pas couronner une superbe saison (deux étapes et quinze jours en jaune sur le Tour de France). Peut-être n'a-t-il justement pas totalement récupéré des efforts fournis pendant le Tour de France, lui qui reste sur de modestes 7ème et 13ème place sur les classiques canadiennes.

Mais il l'avait dit avant la course, "il y aura d'autres années" pour devenir champion du monde. En attendant, il l'a dit, il sera présent sur le Tour de Lombardie, avec l'objectif de l'emporter.