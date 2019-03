Pas de Tour de France pour l'équipe Vital Concept : "il va me falloir plusieurs jours pour l'accepter" (Pierre Rolland)

Orléans, France

La société organisatrice du Tour de France a délivré de vendredi les deux dernières invitations de l'édition 2019. Les équipes Direct Energie et Arkea-Samsic prendront le départ de la Grande Boucle le 6 juillet de Bruxelles, mais pas la formation Vital Concept. Un coup dur pour son leader, l'orléanais Pierre Rolland.

Le Tour va me manquer"

A 32 ans, Pierre Rolland, qui a notamment remporté l'étape de l'Alpe d'Huez en 2011 puis celle de La Toussuire en 2012, est évidemment très déçu, lui qui n'a raté aucun Tour de France ces dix dernières années : "ce que je ressens le plus, c'est de la déception, le Tour c'est l'événement sportif de l'année, on veut tous y participer, on veut tous y briller !", explique Pierre Rolland à France Bleu Orléans. "Il va me falloir plusieurs jours pour l'accepter. De toute façon, il faut l'accepter, parce que c'est comme ça. J 'ai un rapport particulier avec le Tour de France et avec le public, donc forcément ça va me manquer de ne pas grimper les cols, de ne pas faire communion avec le public comme j'ai pu le faire dans le passé. C'est ça qui me chagrine."

Non retenus pour le Tour de France 2019, @jejeroule44 et l'ensemble du club prennent acte : «Continuons d’avancer dans la direction qui est la nôtre, novatrice et ambitieuse. C’est à force de travail que nous serons récompensés.» #TDF2019 l #ThereIsNoTrypic.twitter.com/uNwU1FGICa — VITAL CONCEPT - B&B HOTELS (@VitalConcept_BB) March 22, 2019

Pierre Rolland, qui a signé avec la nouvelle équipe Vital Concept B&B Hôtels en 2019, reconnaît que "c'est le jeu de rejoindre une équipe en Continentale Pro [l'équivalent de la deuxième division cycliste], on dépend des invitations pour les grands Tours". Mais il s'attendait "à ce que les invitations tombent un peu plus tard" dans la saison. Actuellement blessé au poignet, et en convalescence, l'orléanais, qui n'a pas pu courir le Paris-Nice passé par le Loiret ce mois-ci, espère reprendre la compétition "dans quelques semaines" et pouvoir participer cette année au Dauphiné et au Tour d'Espagne : "je garde ma motivation intacte".