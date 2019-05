Passage du Tour de France 2019 : les horaires ville par ville dans le nord Franche-Comté

A deux mois du passage du Tour de France en nord Franche-Comté, France Bleu vous dévoile en avant-première les itinéraires, ville par ville, et heure par heure, qui seront empruntés par les coureurs à l'occasion de la 6ème et de la 7ème étape.

La 7e étape du Tour de France au départ de Belfort sera la plus longue de cette édition 2019

Franche-Comté, France

La Grande Boucle sera de retour en nord Franche-Comté avec une arrivée à la Planche des Belles filles le 11 juillet et un départ de Belfort le lendemain 12 juillet. Vous aurez plein de possibilités pour voir passer le peloton et son maillot jaune. Votre radio France Bleu Belfort Montbéliard vous dévoile en avant-première les horaires et les villes traversées par le Tour à l'occasion de ces deux étapes. Retrouvez les détails ci-dessous dans les documents en format PDF.

L'étape du 11 juillet : le Ballon et la Planche

Le Ballon d'Alsace par le lac d'Alfeld et la vallée de la Doller

Mulhouse-Planche des Belles filles, le 11 juillet, sera la première grande étape de montagne avec sept ascensions, dont le Ballon d'Alsace où le Tour n'avait plus posé les roues depuis 2005. Les premiers coureurs sont attendus au sommet vers 16h après avoir longé le lac d'Alfeld et traversé en milieu d'après-midi toute la vallée de la Doller depuis Masevaux.

Dans la Planche entre 17h et 17h30

Le peloton redescendra le Ballon par les Vosges : le Thillot, Servance, le col des Croix et le col des Chevrères avant d'attaquer pour la quatrième fois en huit ans la montée finale de la Planche des Belles filles que les meilleurs grimpeurs devraient attaquer entre 17h et 17h30.

L'étape du 12 juillet : Belfort, la Haute-Saône et le Doubs

Belfort et le départ devant le marché Fréry

Le lendemain, le vendredi 12 juillet, Belfort sera ville départ comme en 2012. La Cité du Lion sera bien servie. Le départ fictif sera donné à 11h20 rue Fréry devant le marché. Les coureurs vont ensuite parader en vieille ville de Belfort. Ils en sortiront par la place de la République, puis le pont Carnot.

Pinot, Froome et les autres à vélo dans le faubourg de France

Fait inédit : les coureurs vont ensuite emprunter la rue piétonne du Faubourg de France. Pinot, Froome et les autres stars du cyclisme passeront devant les vitrines des commerces avant de quitter Belfort par le Faubourg de Lyon. Il faudra alors traverser Bavilliers puis Argiésans d'où le patron du Tour Christian Prudhomme, debout dans sa voiture rouge, donnera en agitant son drapeau le départ réel de cette 7e étape à 11h35.

Le peloton dans Héricourt, Aibre, Arcey, l'Isle-sur-le-Doubs...

Les coureurs passeront ensuite sous les fenêtres des habitants de Brevilliers, Héricourt, Tavey, Trémoins, Aibre, en Haute-Saône, puis Semondans, Désendans, Arcey, Faimbe, Médière et l'Isle-sur-le-Doubs, dans le Doubs. Le 12 juillet prochain, il sera passé midi lorsque les derniers coureurs quitteront le nord Franche-Comté par l'Isle sur le Doubs avant de rejoindre beaucoup plus tard Châlon-sur-Saône après 230 km d'effort, la plus longue étape du Tour 2019.