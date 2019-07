Paul Ourselin : "C'est bien pour le cyclisme normand qu'on soit autant au départ du Tour"

Caen, France

Un coup de fil lundi matin a confirmé ce qu'il pressentait. Paul Ourselin fera partie des coureurs de Total Direct Energie aligné sur le Tour de France.

"On ne va pas dire que je m'y attendais parce que je n'en étais pas sûr mais je m'étais quand même préparé. Sur le coup, il y avait beaucoup de fierté, de bonheur mais j'avais du mal à réaliser. C'est encore le cas en fait. J'aurais besoin d'être à Bruxelles sur la grande place, pour la présentation jeudi pour vraiment mesure l'impact de tout ça et de me dire que je suis vraiment au départ du Tour de France. Pour l'instant c'est encore dur de m'imaginer (rire)."

Paul Ourselin fait partie des sept cyclistes normands retenus sur la 106 eme édition du Tour de France. Il rejoint les Manchois Mikaël Chérel, Benoît Cosnefroy, Amaël Moinard et Anthony Delaplace, l'Ornais Guillaume Martin et le Rouennais Alexis Gougeard.

"C'est vrai qu'on est plusieurs dans plusieurs équipes différentes. J'ai côtoyé Alexis Gougeard, Benoît Cosnefroy et Guillaume Martin déjà dans les équipes de Normandie chez les jeunes. On se connaît bien. Antho Delaplace est un peu plus âgé mais c'est un très bon ami donc il y a une belle génération de coureurs normands. c'est un beau vivier, une belle terre de vélo.

C'est bien pour le cyclisme normand qu'on soit autant au départ du Tour de France. Ce n'est quand même pas rien."