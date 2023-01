Pavel Sivakov : "Gagner le Tour de Burgos, c'était cool, mais j'ai de plus grosses ambitions que ça"

A l'aube de la saison cycliste 2023, dernier entretien de notre série avec les coureurs occitans qui font partie du peloton professionnel cette année. Après le Tarnais Benjamin Thomas , le Toulousain Anthony Perez et l'Albigeois Lilian Calmejane , c'est au tour du Commingeois Pavel Sivakov de se confier sur ses rêves pour 2023.

A 25 ans, le coureur français d'origine russe souhaite enfin prouver qu'il a le niveau des plus grands. Après une saison 2022 en demi-teinte, et la victoire finale sur le Tour de Burgos , il espère s'imposer encore plus : sur les routes, et au sein de son équipe Ineos-Grenadiers.

Pavel Sivakov nous dévoile aussi ses endroits préférés pour faire de belles sorties vélo en Occitanie. Avec un vrai coup de coeur pour le Comminges, le territoire qui l'a vu grandir, au sud de la Haute-Garonne.

Comment s'est passée votre intersaison ?

Plutôt bien ! J'ai eu trois semaines de repos complet, donc je ne dirais pas que j'ai repris très tôt. Je me suis bien reposé, j'ai passé deux semaines en vacances, donc ça m'a fait du bien. Et puis ensuite, je suis revenu en Andorre où je réside.

J'ai eu une semaine de reprise tranquille à la maison, puis je suis parti deux semaines à Gran Canaria avec mon coéquipier Laurens De Plus. Ca m'a vraiment permis de reprendre avec une météo estivale. Il y faisait très bon et très chaud à plus de 25°C et quasiment 30°C parfois. Donc avec ce temps là c'était plutôt facile à gérer mentalement, de pouvoir s'entraîner et d'enchaîner ces premières heures de travail de fond. Ensuite je suis parti en stage avec l'équipe à Majorque.

Je n'ai pas travaillé quelque chose en particulier cet hiver. Je dirais même que j'ai fait peut-être un petit peu moins d'heures, ce qui est une bonne chose au final. Je me sens plus frais, et pourtant avec moins d'heures j'ai fait un bon travail de fond. J'ai vraiment essayé d'être consistant et pour le moment, tout se passe plutôt bien.

Pavel Sivakov a envie de montrer tout son potentiel en 2023. © Radio France - Mathieu FERRI

Quel est votre programme de courses, en ce début de saison ?

Je débute avec l'Étoile de Bessèges, en France, ce mercredi 1er février. Ensuite, je devrais enchaîner avec Paris-Nice. Donc un début de programme 100 % français. Je suis plutôt content car je n'ai jamais fait Paris-Nice. Puis ensuite, normalement, je serai sur le Giro.

En ce qui concerne les objectifs, le premier d'entre eux sera de très bien commencer la saison. Normalement, je devrais avoir quelques opportunités sur les premières courses. En fonction de ça, l'équipe et moi, on prendra des décisions. C'est comme ça que ça marche.

Avec l'envie de prendre une place importante au sein de l'effectif Ineos ?

Si on est bon, si on a le niveau, on est leader. Sur les premières courses comme l'Etoile de Bessèges, je dois me montrer, et prouver que j'ai le potentiel d'être un coureur protégé dans l'équipe. En tout cas, c'est mon ambition, je ne vais pas le cacher. J'ai vraiment envie de faire un autre "step up"cette saison.

Gagner le Tour de Burgos en 2022, c'était cool. Mais j'ai des plus grosses ambitions que ça. J'ai envie de vraiment performer sur un Grand Tour. L'an passé, ça a été un peu compliqué avec pas mal de pépins physiques et des virus. Mais je n'étais pas le seul. Il y a eu beaucoup de coureurs dans le peloton qui sont passés par ça. C'était une année assez spéciale encore avec le Covid. Donc j'espère que cette année ce sera différent. En tout cas, je vais faire le maximum pour continuer à préparer tout ça.

Gagner le Tour de Burgos vous a-t-il permis de franchir un palier ?

Je sens que j'ai passé un cap l'an dernier, c'est certain. Mais ce n'est pas forcément grâce au Tour de Burgos. C'est personnellement, dans la vie de tous les jours, dans mon approche sur l'entraînement, que je sens que physiquement j'ai vraiment passé un cap.

J'ai progressé l'an passé, mais je n'ai pas pu confirmer à cause de ces quelques pépins physiques. D'ailleurs ça fait plusieurs années que ça me pourchasse. J'ai vraiment envie d'avoir un peu plus de chance. Peut-être aussi que c'est moi qui doit la créer, mais j'ai vraiment cette ambition cette saison.

Burgos, c'était cool de gagner, mais ça ne change pas grand chose dans mes projets de carrière. C'est une belle course, et je suis super fier de l'avoir emporté parce qu'il y avait quand même du gros niveau. Mais au final, pour moi, ce n'est qu'une étape.

C'était vraiment la confirmation que quand j'ai un petit peu plus de chance, sans pépins physiques, sans maladie, je peux performer au plus haut niveau. Comme quand je termine deuxième de la Clasica San Sebastian fin juillet. C'est même une performance que je classe quasiment au même niveau que remporter Burgos.

C'est Remco Evenepoel qui gagne ce jour là, ensuite il va remporter la Vuelta puis le championnat du monde. A San Sebastian, j'étais deuxième derrière lui, donc j'ai vraiment montré que j'avais le niveau pour être parmi les meilleurs. Ça m'a montré que je dois croire en mes compétences et continuer à bosser.

Pavel Sivakov concentré (à droite), sur la Route d'Occitanie 2022 à Sigean (Aude). © Radio France - Mathieu FERRI

Je reviens sur votre début de saison 2023 en France... ça semble précieux à vos yeux, vous qui avez choisi pleinement la nationalité française l'an dernier...

Exactement, c'est important pour moi. Pour me faire connaître aux yeux du grand public, c'est sûr. Ça me tient vraiment à cœur. Mais sorti du Tour de France, c'est très dur d'avoir une exposition médiatique. Mais c'est surtout courir sur les routes françaises qui est précieux pour moi. C'est là que j'ai commencé à courir. C'est là que j'ai fait mes classes sur le vélo.

C'est pour ça que ça me fait toujours plaisir de courir sur ces routes. Surtout que je ne l'ai pas fait énormément depuis que j'ai signé chez les pros. Donc tout ceci est logique pour moi.

Vous avez grandi dans le Comminges, près de Saint-Gaudens. Ce sont vos routes d'entraînement préférées ?

Evidemment, je me plais dans les Pyrénées. Quand je rentre à Soueich (Haute-Garonne), là où j'ai grandi, j'ai toujours une sensation spéciale. J'y retourne assez rarement avec le calendrier de la saison, les stages, etc. mais je prends toujours énormément de plaisir. Simplement le fait de partir de Soueich, rouler vers les petits villages comme Encausse-les-Thermes, Aspet, etc.

J'adore aller vers le col du Portet d'Aspet, ou le Menté, c'est juste à côté de chez moi ! Ensuite, j'adore vraiment la variété des terrains que le Comminges apporte. On a des cols à portée de main, avec aussi l'Ariège et les Hautes-Pyrénées à proximité. Peyresourde, Val-Louron... j'adore ces cols. Tout comme j'aime les cols un peu plus "sauvages" en Ariège.

Tout dépend de l'humeur du jour et de l'envie. Je peux alterner mes sorties grâce à cette variété commingeoise. Rouler dans un coin, puis dans l'autre. Je peux aller vers le nord et Boulogne-sur-Gesse, puis les Serres sur les hauteurs de Saint-Gaudens. Ce sont des routes que j'empruntais l'hiver quand j'habitais à plein temps à Soueich, quand la météo ne permettait pas d'aller dans les cols pyrénéens.

On peut même aller plus proche de Toulouse et faire du plat, c'est un territoire exceptionnel. C'est vraiment un super coin pour rouler.