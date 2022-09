Pavel Sivakov sélectionné par la France pour la première fois, pour les Mondiaux de cyclisme

Pour Pavel Sivakov, c'est une grande première. Le coureur de la formation Ineos-Grenadiers, vainqueur il y a quelques semaines du Tour de Burgos, est appelé pour la première en équipe de France par le sélectionneur Thomas Voeckler. Il participera, en bleu-blanc-rouge, aux Mondiaux de cyclisme sur route en Australie.

Sivakov, franco-russe, a grandi à Soueich, dans le Comminges, au sud du département de la Haute-Garonne. Lors de l'éclatement du conflit en Ukraine, il avait annoncé endosser à 100% la nationalité française, pour les compétitions sportives. Un choix mûrement réfléchi, avant l'entame de la guerre, avait-il expliqué dans un long entretien à France Bleu Occitanie.

Le jeune coureur d'Ineos a réalisé une très bonne saison 2022, malgré son abandon sur la Route d'Occitanie et le dernier Tour d'Espagne. Malgré une bonne forme, il avait dû quitter la Vuelta à cause d'un test positif au Covid-19. Mais Sivakov a su montrer ses capacités sur le dernier Tour d'Italie, où il a fini 16e au classement général. Il avait endossé le rôle d'équipier de Richard Carapaz. Avant de quitter le Tour d'Espagne, il était 9e. Et il a remporté le Tour de Burgos début août.

Avec deux autres Occitans dans le peloton des Mondiaux

Pavel Sivakov était impatient de porter le maillot tricolore de l'équipe de France. En juin dernier, il n'avait pas pu participer aux Championnats de France à Cholet, à son grand regret. Il avait attrapé un virus sur la Route d'Occitanie.

Le 25 septembre, il sera donc dans le peloton de la course en ligne des championnats du monde à Wollongong, en Australie. Il épaulera Julian Alaphilippe, double tenant du titre. Dans la sélection se trouve aussi Romain Bardet, Christophe Laporte, Valentin Madouas, Florian Sénéchal et Rémi Cavagna. Pavel Sivakov sera accompagné de deux autres Occitans : le Toulousain Quentin Pacher, et le Bigourdan Bruno Armirail.