La Vuelta au Pays basque : tout savoir sur le passage du Tour d'Espagne

Saint-Palais, France

La Vuelta de retour en Iparralde, 54 ans après. Le Tour d'Espagne cycliste va traverser le Pays basque français, ce mercredi 4 septembre. Un parcours accidenté de 180 kilomètres qui relie Saint-Palais à Urdax-Dantxaria. Les coureurs franchiront les cols d’Ispéguy, d'Osquich et d'Otxondo.

Le parcours de la 11e étape de la Vuelta 2019 © Radio France - ASO

Où voir la Caravane et le peloton ?

Le peloton passera d'abord par l'Amikuze. Au programme : trois bosses non répertoriées et une petite section de plaine, en Soule. Les coureurs vont traverser notamment Trois-Villes et Gotin-Libarrenx. Pour prendre la direction l'Oztibarre, traversant la vallée avant les quasi cinq kilomètres de montée du Col d’Osquich, première difficulté du jour.

Sur les routes de Garazi, trente kilomètres en plaine via Saint-Jean-de-Port, Baigorry, avant la difficulté de cette étape : le Col d’Ispéguy. Classé en deuxième catégorie, avec 7,2 km de montée et une pente en moyenne de 7,1%, avant de passer la frontière espagnole. Puis la dernière ascension du jour : le Col d’Otchondo, qui pourrait laisser des traces d'autant que le dernier tronçon de la course est particulier.

Trois cols attendent les coureurs cyclistes de la Vuelta © Radio France - Stéphane Garcia

Si vous d'ailleurs vous voulez profitez des coureurs, les observer c'est notamment là qu'il faut être : à Dantxaria. En effet, le peloton fait une boucle, il passera deux fois devant les ventas, après avoir fait une boucle de 15 kilomètres en passant par Sare. Enfin, les sept derniers kilomètres seront en Espagne via une petite ascension, un sprint intermédiaire et une arrivée à Urdax.

Le point sur le classement

Ce mardi, c'est le Slovène Primoz Roglic qui a remporté le contre la montre entre Jurançon et Pau. Le coureur de l'équipe Jumbo-Visma qui fait coup doubl, puisqu'il s'empare aussi du maillot rouge de leader de la Vuelta.

Le Basco-Béarnais Cyril Barthe de l'équipe Euskadi Murias est 87e (à 1h17). Mikel Nieve, le basque de l'équipe espagnole Movistar pointe à la douxième place du général (à 8 minutes et 52 secondes. Quant à Ion Izagirre, le Basque de chez Astana, il est classé 16e (à 12min 53s).