Pendant le confinement, et si vous faisiez l'Alpe d'Huez avec le cycliste Pierre Rolland ?

Le confinement s'applique même aux cyclistes professionnels. De très nombreuses courses sont annulées. Même le mythique Tour de France a été décalé. La Grande Boucle aura lieu du 29 août au 20 septembre. Alors, ces sportifs de très haut niveau doivent trouver des alternatives. À plusieurs reprises depuis le début du confinement, le cycliste Pierre Rolland réalise des séances d'entraînement en direct sur Facebook. Le natif de Gien dans le Loiret a aussi longtemps évolué dans le Cher avec le club de Saint-Satur.

Attaque de Pierre Rolland ... sur home-trainer !

L'entraînement est sérieux mais se fait dans la bonne humeur. Grâce à une application, Pierre Rolland peut "simuler" des courses ou des étapes du Tour de France qui figurent sur son palmarès. Dimanche 12 avril, Pierre Rolland rejoue par exemple l'arrivée en 2011 en haut de l'Alpe-d'Huez. "Allez, on joue la gagne aujourd'hui ! On attaque, on est à fond pendant une minute", s'exclame le cycliste avec le maillot de son équipe B&B HOTELS - VITAL CONCEPT. Installé sur son home-trainer, il pédale pendant souvent une heure. L'effort est parfois très intense et Pierre Rolland finit souvent bien trempé.

Un entraînement interactif avec les internautes

Mais il met aussi au défi ses fans de participer. "Le challenge, c'est qu'à la fin de l'entraînement, vous enlevez votre t-shirt ou votre maillot de corps et vous l'essorez. Celui qui fera le plus de sueur ou qui en met de partout dans son salon quitte à se faire engueuler par sa femme, il gagnera une casquette, un porte-clé et un livre", promet Pierre Rolland au début d'une séance diffusée en direct sur les réseaux sociaux.

Je veux voir de la sueur, je sais à quoi ça ressemble. Avec les litres que je fais tomber en ce moment, vous ne m'aurez pas !

Une façon pour Pierre Rolland de maintenir le lien avec ses fans, avec sa communauté. Mais aussi de casser la routine du confinement.