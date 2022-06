Pentecôte en Creuse : un retour de l'édition cycliste en demi-teinte

Dix ans après la dernière édition de "Pentecôte en Creuse", des amoureux du vélo de 39 départements se sont retrouvé sur les routes creusoises pour un moment sportif et touristique de trois jours. Malgré une faible participation par rapport à la précédente édition de 2012 qui avait rassemblé plus de 700 personnes, les participants étaient heureux de pouvoir rouler et découvrir la Creuse tout au long du week-end.

Pentes et côtes

"Comme le nom le dit : pentes et côtes. Par rapport à notre Picardie toute plate, ça fait mal aux jambes", rigole Daniel, un cycliste originaire de Chaulnes, dans la Somme. Avec son ami Bernard, ils ont appréciés de sillonner la Creuse tout au long de ce week-end cycliste. "J'ai bien aimé Aubusson et les gorges de la Creuse, souligne Bernard. Chez nous on n'a pas tout ça, c'est la plaine, les céréales alors quand on voit des paysages comme ça c'est impressionnant", souligne Daniel.

Une cycliste arrive au point de ravitaillement où elle va pouvoir se désaltérer et manger un bout avant de reprendre la route © Radio France - Lucas Bouguet

Fidéliser les cyclistes pour en faire des touristes

Les reliefs, ce n'est pas ce qui fait effraie Michelle, pour l'Orléanaise, "la promotion du vélo et de différentes activités sportives dans la Creuse donne envie de revenir." Fidéliser les amateurs de vélo, c'est d'ailleurs le souhait du Comité de cyclotourisme de la Creuse présidé par Jean-Louis Debellut. Même s'il se dit un peu déçu par la faible participation, l'objectif est aussi pour lui "de faire découvrir et inciter les gens à revenir", conclut-il.