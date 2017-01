Périgueux : le Tour de France partira des allées Tourny

Un représentant d'ASO, organisateur du Tour de France a donné ce matin plus d'informations aux élus concernant l'épreuve Périgueux-Bergerac du 11 juillet.

Après l'annonce officielle du passage du tour de France 2016 en Dordogne, on sait désormais où sera donné le départ de l'épreuve qui reliera Périgueux à Bergerac le 11 juillet. Ce jeudi matin une réunion a eu lieu en mairie de Périgueux en présence du responsable des départs chez Amaury Sports Organisation. Yannick Goasduff A officialisé la nouvelle. Le départ sera donné depuis les allées Tourny. "C'est un secteur privilégié pour les grandes manifestations et le public pourra facilement voir les coureurs et participer aux animations. Le secteur est idéal," explique Yannick Goasduff.

L'arrivée à Bergerac se fera au parc des expositions. A Eymet, sans surprise, le départ de l’épreuve du 12 juillet se fera depuis la rue nationale. Le tracé définitif de l'épreuve n'est pour le moment pas arrêté. Il le sera dans les prochains mois après plusieurs réunions de concertation. Ce jeudi, élus, représentants de l'Etat et des forces de l'ordre étaient réunis à l'école de police de Périgueux pour une réunion sur la sécurité.