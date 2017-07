Peter Sagan exclu du Tour de France après un coup de coude

Le champion du monde en titre a été exclu de la compétition mardi soir par les commissaires de l'UCI. Il a donné un coup de coude pour barrer la route à Mark Cavendish, qui a causé la chute de ce dernier.

C'est un coup de théâtre dans les premières étapes du Tour de France : le champion du monde Peter Sagan, habitué du maillot vert et vainqueur de la 3e étape lundi, a été exclu par les juges de l'UCI ce mardi soir.

C'est le jury des commissaires de l'UCI qui a rendu cette décision en raison d'un comportement dangereux, en application d'un article du règlement international du cyclisme : "Le jury a décidé de disqualifier Peter Sagan du Tour de France 2017. Il a sérieusement mis en danger plusieurs coureurs dans le sprint à Vittel".

Coup de coude

Le coureur slovaque était accusé d'avoir provoqué dans les derniers mètres de l'étape, par un coup de coude, la chute du coureur britannique Mark Cavendish, et par effet d'entraînement, deux autres coureurs, l'un d'eux roulant sur le corps de Cavendish. Celui-ci a été touché à une main et à l'épaule droite et emmené à l'hôpital. Au moment de la bousculade, Cavendish tentait de passer sur la droite de Sagan.

Mardi après-midi, Peter Sagan avait terminé deuxième sur la ligne d'arrivée de l'étape à Vittel, mais dans un premier temps les juges avaient décidé de le pénaliser de 30 secondes et de le déclasser. Il devra finalement quitter le Tour, abandonnant en même temps la possibilité d'enchaîner une sixième victoire au classement par points.