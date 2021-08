Peter Sagan rejoint l'équipe cycliste vendéenne TotalEnergies

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, cette fois c'est officiel et c'est un très gros coup pour l'équipe cycliste vendéenne TotalEnergies. Elle annonce ce mardi l'arrivée de Peter Sagan à la prochaine intersaison. Le coureur slovaque a notamment été sacré champion du monde à trois reprises et il a endossé sept fois le maillot vert du classement à points sur le Tour de France.

Un immense compétiteur

Avec ce recrutement, le manager de l'équipe, Jean-René Bernaudeau espère changer de dimension. "Recruter Peter est évidemment une incroyable fierté. C’est sans doute le coureur le plus populaire au monde, c’est un talent exceptionnel, il nous fait changer de dimension. Ce recrutement, c’est avant tout le marqueur d’une ambition sportive. Peter est un immense compétiteur, tout le monde le sait, et il va avant tout nous apporter des victoires : nous comptons sur lui pour cela. Peter sera un élément clé de notre dispositif sur les classiques et le Tour. Il nous apportera beaucoup sportivement aussi par son expérience, et nous aidera à faire progresser le groupe".

J'espère remporter de nombreuses courses sous ces nouvelles couleurs !

À 31 ans, Peter Sagan semble tout aussi enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe vendéenne : "Cette nouvelle aventure est très excitante. Jean-René est un manager qui a envie de faire bouger les lignes dans le monde du vélo, j’espère pouvoir aider cette équipe à y parvenir, et remporter de nombreuses courses sous ces nouvelles couleurs. Pour l’instant, je reste bien sûr concentré sur les objectifs de fin de saison avec mon équipe actuelle, et je rejoindrai ma nouvelle formation avec un esprit conquérant cet hiver !"