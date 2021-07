"Peut-être la 35e victoire de Cavendish" : l'étape du jour vue par notre consultant Jean-François Bernard

La 21e et dernière étape du Tour de France a lieu ce dimanche entre Chatou (Yvelines) et les Champs-Élysées. "Seul le maillot vert est encore en jeu", souligne notre consultant Jean-François Bernard, et l'on attend la 35e victoire d'étape de Mark Cavendish, qui dépasserait le record d'Eddy Merckx.

Après trois semaines de course, les coureurs du Tour de France ont rendez-vous avec la traditionnelle "parade" sur les Champs-Élysées ce dimanche, pour la 21e et dernière étape. L'arrivée est prévue vers 19 heures.

La victoire au classement général semble définitivement promise au jeune slovène Tadej Pogacar et ce dimanche, "seul le maillot vert est encore en jeu", souligne le consultant de France Bleu sur le Tour, Jean-François Bernard. Il est pour le moment sur les épaules de Mark Cavendish mais il peut encore être rattrapé par Michael Matthews et Sonny Colbrelli. Mais surtout ce dimanche, le Britannique de l'équipe Deceuninck-Quick Step peut remporter sa cinquième victoire d'étape sur cette édition, la 35e au total. Il dépasserait alors le record détenu par Eddy Merckx.

► Notre dossier Tour de France 2021

La carte de l'étape

Le tracé de la 21e étape - ASO

Le parcours complet du Tour de France en vidéo

► CARTE - Tour de France 2021 : découvrez le parcours complet étape par étape et les horaires ville par ville

Suivez le Tour de France