Ardèche, France

Au bord des routes de l'Ardéchoise, on chante, on danse, on applaudit, comme à Nozières : accordéon, marinière et pompon sur la tête. Les coureurs défilent à toute allure, en pleine descente devant une centaine de supporters. "Cela fait vivre le village, pas question de rater ça" assure une habitante.

Quand on nous supporte, on a l'impression d'être des stars du Tour du France. Philippe.

A Nozières, en Ardèche, ambiance marine ! © Radio France - Victor Vasseur

Des coureurs venus du monde entier

Sur la route, on rencontre des savoyards, des bretons, des lorrains, des hollandais et des belges. Beaucoup d'Ardéchois aussi.

Un signe d'encouragement pour les vaillants coureurs ! © Radio France - Victor Vasseur

A Nozières, sur la route de l'Ardéchoise, quelques notes de musique © Radio France - Victor Vasseur

A Désaignes, le village est habillé aux couleurs de l'Ardéchoise, du jaune et du violet partout. Quand on entre dans le village, c'est l'ovation. Et puis des enfants apportent des plateaux avec du fromage et du pain.

On encourage les coureurs de l'Ardéchoise avec des cloches. Beaucoup d'ambiance à #Lamastre. #Ardechepic.twitter.com/ymIGVVSjCd — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) June 23, 2018

Dans les 30 derniers kms, pour arriver au col de Lalouvesc, on entend seulement le bruit des chaînes et des roues des vélos. La cadence des coups de pédale diminue, la bouche est ouverte, la tête repliée entre les épaules.

Bon plan : pendant l'Ardéchoise, à Désaignes, on sert du fromage et du pain ! © Radio France - Victor Vasseur

Des cerises, du fromage et du pain : de quoi bien rouler sur les routes de l'Ardéchoise. © Radio France - Victor Vasseur

Seule déception pour les organisateurs de l'Ardéchoise cette année, la barre des 15 000 participants n'est pas franchie.