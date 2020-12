PHOTOS - Découvrez le nouveau maillot 2021 de l'équipe cycliste savoyarde AG2R Citroën Team

Qui dit nouveau sponsor dit nouveau partenaire. L'équipe cycliste savoyarde AG2R Citroën Team, née du rapprochement entre l'assureur historique et le constructeur automobile, a présenté jeudi son nouveau maillot pour 2021. Maillot blanc, cuissard brun, fini le bleu qui définissait en partie les "terre et ciel". Une chose est sûre, il ne passera pas inaperçu dans le peloton !

Clément Champoussin présente le nouveau maillot de l'équipe cycliste savoyarde Ag2r Citroën pour la saison 2021 - Vincent Curuchet

Cinq mois de travail

Cinq mois de travail ont été nécessaires pour créer la nouvelle identité graphique. Le symbole d'une "nouvelle aventure" se réjouit Clément Champoussin, intégré à l'équipe pro depuis un an , "j'ai très rarement eu l’occasion de rouler avec un maillot à dominante blanche et j’étais content de découvrir le résultat final. Il est esthétique et atypique".

Dans un communiqué le manager Vincent Lavenu se dit "fier du résultat" qui selon lui ne remet pas en cause l'identité profonde de l'équipe, "un maillot fédère l’ensemble de notre collectif, coureurs et membres de l’encadrement. Il est également le point de ralliement de nos fans".

Aucun constructeur français n'était plus engagé à ce niveau du cyclisme depuis les années 1980 et les grandes années Renault et Peugeot. Avec le départ de son leader Romain Bardet et l'arrivée de plusieurs coureurs aux profils de puncheurs comme le belge Greg Van Avermaet, la formation basée à la Motte-Servolex près de Chambéry assume clairement son changement de stratégie, l'abandon de la course au podium sur les grands tours au profit des classiques.