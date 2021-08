PHOTOS - Franck Bonnamour remporte le 56ème critérium de Dun-le-Palestel

Franck Bonnamour est le vainqueur de la 56ème édition du critérium cycliste de Dun-le-Palestien (Creuse). 28 coureurs professionnels et 15 amateurs se sont affrontés sur un circuit de 1.500 mètres, qu'ils ont dû parcourir 50 fois, soit une épreuve éclair de 75 kilomètres.

Le coureur français âgé de 26 ans est l'une des révélations du Tour de France 2021. Il a été désigné "super combatif". Il s'est imposé devant Alexandre Genièz (équipe Total Energie).

Alexandre Genièz à la deuxième place du podium lors du critérium cycliste de Dun-le-Palestel (Creuse) © Radio France - Fabien Arnet

Pierre Rolland, son co-équipier au sein de l'équipe B&B Hotels p/b KTM est arrivée à troisième place.

Pierre Rolland est arrivé troisième au critérium de Dun-le-Palestel © Radio France - Fabien Arnet

Franck Bonnamour salue leur performance. "Pierre a mis pas mal de force devant, dans les trois derniers tours. Derrière Alexandre Genièz a bien géré la poursuite parce qu'il est entré eu dernier moment mais il savait que ça allait être compliqué : j'étais dans sa roue et on était deux contre un. Tout s'est fait au feeling. Pierre va toujours de l'avant, il aime attaquer. C'est ce qu'il a fait à deux trois tours de l'arrivée. C'était sa chance. Alexandre Genièz a bien assumé son statut. Moi, j'ai une bonne pointe de vitesse. C'est parfait".

Les trois coureurs figuraient parmi les têtes d'affiche de ce critérium cycliste. Le public attendait également Nacer Bouhanni. Le Vosgien est monté à trois reprises sur le podium lors du dernier du Tour de France.

Nacer Bouhanni au critérium cycliste de Dun-le-Palestel (Creuse) en 2021 © Radio France - Fabien Arnet

Quatre fois moins de spectateurs

"Le covid a fait beaucoup de mal", regrette Jean-Marie Baraille, l'organisateur de l'événement. Entre 2.000 et 3.000 spectateurs sont venus assister à la course, contre 10.000 habituellement. "D'habitude le soir on fait 80 à 90 couverts. Ce soir on en fera 40 maximum", note Joëlle, la gérante de la brasserie le Commerce.

Les coureurs se sont affronté sur un sprint de 75 kilomètres © Radio France - Fabien Arnet

La course a été annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire. Les bénévoles ont eu des difficultés à retrouver leurs repères explique Jean-Marie Baraille. "L'équipe est motivée mais on est reparti sur une feuille blanche. Il y a des moments de panique dans la journée. Je pense qu'il n'aurait pas fallu passer une année supplémentaire sans organiser cette course. Sinon, nous ne serions pas repartis. On débriefer et travailler sur la 57ème édition", conclut-il.